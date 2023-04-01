Денисенко: Если бы завтра закончилась война и в РФ прошли абсолютно честные выборы, Навальный набрал бы максимум 10%

В ходе интервью Денисенко говорил о том, что, возможно, Китай рассматривает премьер-министра РФ Михаила Мишустина как кандидата в будущие преемники на должность российского лидера.
Бацман отметила, что фамилия Мишустина звучит в подобном контексте и на Западе. Однако, по ее данным, после недавнего награждения фильма об оппозиционере Алексее Навальном на церемонии "Оскар" многие вновь заговорили о том, что наследником Путина может стать и Навальный.
"У Навального нет никаких шансов ни на что. Даже если бы завтра закончилась война и прошли абсолютно прозрачные и честные выборы, Навальный набрал бы максимум до 10%. Как максимум. То есть он бы прошел в парламент, но не более того", – уверен Денисенко.
Эксперт предполагает, что если, рассуждая теоретически, Путин завтра умрет, кто-то из его окружения "будет избран в качестве компромиссной фигуры между условными пятью-шестью группами, которые сейчас находятся у власти в Кремле".
"Будет ли это Мишустин, сказать тяжело. Будет ли это кто-нибудь другой, сказать тяжело. Но это будет точно кто-нибудь другой. И единственное, на что будет упирать Запад, – это чтобы этот человек сказал, что он прекращает ту политику, которую вел Владимир Путин. В частности, по отношению к Китаю", – подчеркнул Денисенко.
Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Читайте полную версию интервью
Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).
Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.
Почти все проекты политика – Фонд борьбы с коррупцией, штабы Навального и другие – в России признаны экстремистскими и запрещены. В январе 2022 года стало известно, что Навального и его соратников в России внесли в список террористов.