Денисенко: Если бы завтра закончилась война и в РФ прошли абсолютно честные выборы, Навальный набрал бы максимум 10%

У Навального в России "нет никаких шансов ни на что", даже если там случатся прозрачные честные выборы, считает аналитик Фото: Алексей Навальный / Facebook (архив)

В ходе интервью Денисенко говорил о том, что, возможно, Китай рассматривает премьер-министра РФ Михаила Мишустина как кандидата в будущие преемники на должность российского лидера.

Бацман отметила, что фамилия Мишустина звучит в подобном контексте и на Западе. Однако, по ее данным, после недавнего награждения фильма об оппозиционере Алексее Навальном на церемонии "Оскар" многие вновь заговорили о том, что наследником Путина может стать и Навальный.

"У Навального нет никаких шансов ни на что. Даже если бы завтра закончилась война и прошли абсолютно прозрачные и честные выборы, Навальный набрал бы максимум до 10%. Как максимум. То есть он бы прошел в парламент, но не более того", – уверен Денисенко.

Эксперт предполагает, что если, рассуждая теоретически, Путин завтра умрет, кто-то из его окружения "будет избран в качестве компромиссной фигуры между условными пятью-шестью группами, которые сейчас находятся у власти в Кремле".

"Будет ли это Мишустин, сказать тяжело. Будет ли это кто-нибудь другой, сказать тяжело. Но это будет точно кто-нибудь другой. И единственное, на что будет упирать Запад, – это чтобы этот человек сказал, что он прекращает ту политику, которую вел Владимир Путин. В частности, по отношению к Китаю", – подчеркнул Денисенко.

Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube