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Денисенко: Самый главный миф о Путине – что он завтра умрет

 
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Денисенко: Я очень хочу ошибаться в этом случае, но пока ничего не показывает, что он завтра собирается умереть
Денисенко: Я очень хочу ошибаться в этом случае, но пока ничего не показывает, что он завтра собирается умереть
Фото: Ukrainian Institute for the Future / Facebook

Все хотят смерти президента России Владимира Путина, но пока признаков его близкой кончины нет. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в контексте разговора о мифах, касающихся страны-агрессора.

Один из таких мифов, по словам Денисенко, – о том, что РФ распадется "согласно лекалам сепаратизма 91-го года". Он считает, что такого не будет. 

Журналистка спросила, какие главные мифы о Путине. 

то он умрет завтра. В принципе, это самый главный миф. Всем хочется этого. Достоверность, как всегда, 50 на 50, – ответил Денисенко и рассмеялся. – К сожалению, говорить о том, что завтра он умрет, я, честно говоря, не решаюсь. Я очень хочу ошибаться в этом случае, но пока ничего не показывает, что он завтра собирается умереть". 

Он продолжил, что если "говорить на полном серьезе и без конспирологии", то главный миф о Путине – что он "альфа-самец". 

"Он не является альфа-самцом примерно с лета 2022 года. То есть он вынужден превращаться в коллективного Путина. А нынешняя ситуация с Си Цзиньпином будет только ускорять эти процессы. И единственное, что он может делать, – это пробовать тасовать вокруг себя от этого коллективного Путина: кого-то поднимать, кого-то выдергивать, кого-то, как Кадырова, ссылать в Чечню... Вот он будет пробовать играть. То есть Путин 23 февраля 2022 года и Путин сегодняшнего дня отличаются тем, что тогда Путин вообще мог не обращать внимания на внутреннюю повестку дня и на внутригрупповые и внутривидовые истории. А сейчас он вынужден большую часть времени уделять именно внутривидовым проблемам. Это не говорит о том, что завтра у него будет революция, потому что кто-нибудь решит его убить. Нет. Этого нет. Нет никакого сейчас заговора элит. Но он вынужден", – добавил Денисенко. 

Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Алеся Бацман, Вадим Денисенко
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