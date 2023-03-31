Денисенко: Самый главный миф о Путине – что он завтра умрет

Денисенко: Я очень хочу ошибаться в этом случае, но пока ничего не показывает, что он завтра собирается умереть Фото: Ukrainian Institute for the Future / Facebook

Один из таких мифов, по словам Денисенко, – о том, что РФ распадется "согласно лекалам сепаратизма 91-го года". Он считает, что такого не будет.

Журналистка спросила, какие главные мифы о Путине.

"Что он умрет завтра. В принципе, это самый главный миф. Всем хочется этого. Достоверность, как всегда, 50 на 50, – ответил Денисенко и рассмеялся. – К сожалению, говорить о том, что завтра он умрет, я, честно говоря, не решаюсь. Я очень хочу ошибаться в этом случае, но пока ничего не показывает, что он завтра собирается умереть".

Он продолжил, что если "говорить на полном серьезе и без конспирологии", то главный миф о Путине – что он "альфа-самец".

"Он не является альфа-самцом примерно с лета 2022 года. То есть он вынужден превращаться в коллективного Путина. А нынешняя ситуация с Си Цзиньпином будет только ускорять эти процессы. И единственное, что он может делать, – это пробовать тасовать вокруг себя от этого коллективного Путина: кого-то поднимать, кого-то выдергивать, кого-то, как Кадырова, ссылать в Чечню... Вот он будет пробовать играть. То есть Путин 23 февраля 2022 года и Путин сегодняшнего дня отличаются тем, что тогда Путин вообще мог не обращать внимания на внутреннюю повестку дня и на внутригрупповые и внутривидовые истории. А сейчас он вынужден большую часть времени уделять именно внутривидовым проблемам. Это не говорит о том, что завтра у него будет революция, потому что кто-нибудь решит его убить. Нет. Этого нет. Нет никакого сейчас заговора элит. Но он вынужден", – добавил Денисенко.

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