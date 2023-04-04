Бежавший из России сотрудник ФСО рассказал о состоянии здоровья Путина

По словам Каракулова, перед любым мероприятием, даже если оно длится 15–20 минут, сотрудники выдерживают карантин. Только после этого можно работать в одном помещении с Путиным. Все сотрудники проходят диспансеризацию, а адъютанты российского президента ежедневно сдают ПЦР-тесты.
При этом, по словам сотрудника ФСО, у него нет особых проблем со здоровьем, кроме обычных возрастных. Он рассказал, что за все время его службы Путин до коронавируса очень часто ездил в командировки и за все годы пропустил лишь одну или две.
"В плане здоровья у него, наверное, лучше все, чем у многих людей его возраста", – сказал он.
Однако весной 2022 года, после вторжения в Украину, Путин раньше обычного и в срочном порядке отправился на диспансеризацию, рассказал Караулов.
"Обычно мы про это знаем заранее, что надо в ЦКБ (Центральной клинической больнице) установить связь. Тут это было неожиданно и не как обычно. Обычно это в конце лета или начале осени, а это было в апреле. Я был в пуле "чистых" (отсидевших карантин. – "ГОРДОН") на 9 мая. Я должен был садиться на карантин условно завтра, а мне сегодня говорят: "Срочно, ты никуда не уходишь, ты поедешь в ЦКБ". Обычно мы заранее знаем, что завтра нужно будет ехать ставить технику. Другое дело, что я не готов сказать, в итоге поехал он в ЦКБ или не поехал", – сказал он.
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой РФ, в 2018-м – переизбран на новый срок.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Несмотря на вакцинацию, Путин, по данным российских СМИ, боится заразиться коронавирусной инфекцией, из-за этого люди, которые с ним встречаются, в последние годы должны выдерживать длительный карантин, а мероприятия с его участием часто проходят по видеосвязи. Во время встреч даже ближайшие соратники президента РФ, например министр обороны Сергей Шойгу, иногда вынуждены сидеть на внушительном расстоянии.
В американской разведке заявили, что из-за боязни заразиться коронавирусом Путин полностью изолирован, к нему имеет доступ только несколько советников.