Бежавший из России сотрудник ФСО рассказал о состоянии здоровья Путина

По словам Каракулова, перед любым мероприятием, даже если оно длится 15–20 минут, сотрудники выдерживают карантин. Только после этого можно работать в одном помещении с Путиным. Все сотрудники проходят диспансеризацию, а адъютанты российского президента ежедневно сдают ПЦР-тесты.

При этом, по словам сотрудника ФСО, у него нет особых проблем со здоровьем, кроме обычных возрастных. Он рассказал, что за все время его службы Путин до коронавируса очень часто ездил в командировки и за все годы пропустил лишь одну или две.

"В плане здоровья у него, наверное, лучше все, чем у многих людей его возраста", – сказал он.

Однако весной 2022 года, после вторжения в Украину, Путин раньше обычного и в срочном порядке отправился на диспансеризацию, рассказал Караулов.

"Обычно мы про это знаем заранее, что надо в ЦКБ (Центральной клинической больнице) установить связь. Тут это было неожиданно и не как обычно. Обычно это в конце лета или начале осени, а это было в апреле. Я был в пуле "чистых" (отсидевших карантин. – "ГОРДОН") на 9 мая. Я должен был садиться на карантин условно завтра, а мне сегодня говорят: "Срочно, ты никуда не уходишь, ты поедешь в ЦКБ". Обычно мы заранее знаем, что завтра нужно будет ехать ставить технику. Другое дело, что я не готов сказать, в итоге поехал он в ЦКБ или не поехал", – сказал он.