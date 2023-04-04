Путин инсценирует поездки и возит с собой специальную кабину для переговоров – сотрудник ФСО, сбежавший из РФ

В разных резиденциях у Путина совершенно одинаковые рабочие кабинеты, чтобы по видеосвязи нельзя было понять, где он находится. Иногда, по словам Каракулова, Путин инсценировал отъезд в одну резиденцию, а сам находился в другой.
"Ребята делились с улыбкой, что когда Путин в Сочи, то специально создается впечатление, будто он улетает. Пригоняют самолет, едет кортеж. А на самом деле он остается в Сочи. Ребята рассказывают, прямо смеются. Я думаю, что это, во-первых, попытка запутать иностранную разведку, а во-вторых, чтобы не было никаких покушений", – рассказал он.
Также у Путина есть переговорная кабина, которую возят в каждую загранкомандировку, рассказал Каракулов. По его словам, это куб высотой около 2,5 м, внутри которого есть рабочее место и телефон, чтобы можно было говорить, не опасаясь, что разговор перехватят.
В поездках Путин часто пользуется специальным бронепоездом, который внешне никак не отличаются от обычных поездов Российской железной дороги.
Каракулов также рассказал, что во время рабочей поездки в Казахстан Путину устанавливали специальную связь не только в кабинете в помещении российского посольства, но и в его бомбоубежище.
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой РФ, в 2018-м – переизбран на новый срок.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
3 апреля стало известно, что возле резиденций Путина – как официальных, так и резиденции в Сочи, которая формально принадлежит "Газпрому", – установили системы противовоздушной обороны.