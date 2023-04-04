Сотрудник ФСО, сбежавший из России: Путин оторван от мира, он живет в информационном вакууме

"За все свои годы службы [c 2009 года] я его с мобильным не видел. В командировках если мы летим с премьер-министром, то с нами ездит еще один человек, который занимается вопросами интернета — электронный офис, ноутбук, доступ в сеть. С Путиным этот сотрудник не нужен. Зачем интернет? Действительно, я интернет вам распечатаю. Шутка. Но он реально не пользуется ни интернетом, ни телефоном. Он живет в своего рода информационном вакууме", – рассказал Каракулов.
По его словам, вся информация, которую Путин получает, –только от людей, которые к нему непосредственно близки. При этом в поездках он требует, чтобы у него был доступ к нескольким каналам российского телевидения, в том числе обязательно каналу "Россия".
"Наш президент оторван от мира. Он живет в информационном коконе последние пару лет, большую часть времени он проводит в своих резиденциях, которые СМИ очень красноречиво называют бункерами. Он патологически боится за свою жизнь. Окружил себя непроходимым барьером из карантинов и отсутствия информации" – подчеркнул Каракулов.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
Путин не сможет воспользоваться своим огромным богатством после того, как отойдет от власти в России. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.
У Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман. "Он мог всю жизнь жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал он.