Сотрудник ФСО, сбежавший из России: Путин оторван от мира, он живет в информационном вакууме

"За все свои годы службы [c 2009 года] я его с мобильным не видел. В командировках если мы летим с премьер-министром, то с нами ездит еще один человек, который занимается вопросами интернета — электронный офис, ноутбук, доступ в сеть. С Путиным этот сотрудник не нужен. Зачем интернет? Действительно, я интернет вам распечатаю. Шутка. Но он реально не пользуется ни интернетом, ни телефоном. Он живет в своего рода информационном вакууме", – рассказал Каракулов.

По его словам, вся информация, которую Путин получает, –только от людей, которые к нему непосредственно близки. При этом в поездках он требует, чтобы у него был доступ к нескольким каналам российского телевидения, в том числе обязательно каналу "Россия".

"Наш президент оторван от мира. Он живет в информационном коконе последние пару лет, большую часть времени он проводит в своих резиденциях, которые СМИ очень красноречиво называют бункерами. Он патологически боится за свою жизнь. Окружил себя непроходимым барьером из карантинов и отсутствия информации" – подчеркнул Каракулов.