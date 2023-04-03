Возле резиденции Путина в Сочи установили ПВО – СМИ

Журналисты показали фото ЗРК на фоне гор и рассказали, что он стоит в Красной Поляне в километре от комплекса зданий на 20 га земли с вертолетной площадкой и собственным подъемником. По документам этот комплекс принадлежит компании "Газпром", но, как говорится в расследовании, на самом деле это секретная зимняя резиденция Путина – место, где он катается на лыжах.
Сообщается, что комплекс строили к Олимпиаде одновременно с зимней дачей заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
ЗРК уже видели возле официальных резиденций Путина – в Ново-Огарево (Московская область) и на Валдае, отмечается в расследовании. Авторы напомнили, что комплексы ПВО ранее были замечены в Москве на крышах зданий. Они расположены так, чтобы со всех сторон закрыть подлеты к Кремлю.
Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции президента Владимира Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы.
Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.
Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция", как в РФ называют войну в Украине, идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.
20 января американский Институт исследования войны (ISW) предположил, что, "вероятно, это предназначено для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве и остальной части Центральной России, примерно так же, как ей угрожала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз".