Возле резиденции Путина в Сочи установили ПВО – СМИ

Журналисты показали фото ЗРК на фоне гор и рассказали, что он стоит в Красной Поляне в километре от комплекса зданий на 20 га земли с вертолетной площадкой и собственным подъемником. По документам этот комплекс принадлежит компании "Газпром", но, как говорится в расследовании, на самом деле это секретная зимняя резиденция Путина – место, где он катается на лыжах.

Сообщается, что комплекс строили к Олимпиаде одновременно с зимней дачей заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

ЗРК уже видели возле официальных резиденций Путина – в Ново-Огарево (Московская область) и на Валдае, отмечается в расследовании. Авторы напомнили, что комплексы ПВО ранее были замечены в Москве на крышах зданий. Они расположены так, чтобы со всех сторон закрыть подлеты к Кремлю.