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Несмотря на заявления Путина, в ядерной позиции России нет никаких изменений – генсек НАТО

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НАТО пока не видит необходимости реагировать, заявил Столтенберг
НАТО пока не видит необходимости реагировать, заявил Столтенберг
Фото: ЕРА

НАТО не зафиксировал никаких изменений в ядерной политике России после заявления президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 3 апреля на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировало издание Yle.

По его словам, на практике Североатлантический альянс не видит подтверждения словам Путина о готовности таким образом "отразить нападение" на РФ.

"До сих пор мы не видели никаких изменений в их ядерной позиции, которые требуют какой-либо нашей реакции, каких-либо изменений нашей ядерной позиции", – сказал Столтенберг.

Накануне посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие из РФ будет размещено возле границ Европейского союза.

"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства (то есть к Польше, Литве, Латвии. – "ГОРДОН") и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", – сказал Грызлов.

Контекст:

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Украина инициировала внеочередной созыв Совета Безопасности ООН из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Это заседание состоялось 31 марта.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Беларусь, ядерное оружие, Йенс Столтенберг
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