Несмотря на заявления Путина, в ядерной позиции России нет никаких изменений – генсек НАТО

По его словам, на практике Североатлантический альянс не видит подтверждения словам Путина о готовности таким образом "отразить нападение" на РФ.

"До сих пор мы не видели никаких изменений в их ядерной позиции, которые требуют какой-либо нашей реакции, каких-либо изменений нашей ядерной позиции", – сказал Столтенберг.

Накануне посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие из РФ будет размещено возле границ Европейского союза.

"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства (то есть к Польше, Литве, Латвии. – "ГОРДОН") и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", – сказал Грызлов.