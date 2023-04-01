ЕС призвал Беларусь отказаться от размещения на своей территории ядерного оружия РФ

"Беларусь до сих пор может решить отказаться размещать российское ядерное оружие. Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и изменить свое решение [о размещении ядерного оружия], которое только усилит напряжение в регионе”, – сказал он.
Ског подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия являются "недопустимыми".
"Решение России не ослабит нашей решимости в поддержке Украины”, – добавил дипломат.
Ског призвал РФ вернуться к выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.
США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.
В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.
В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.
Украина инициировала внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.