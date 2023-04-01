ЕС призвал Беларусь отказаться от размещения на своей территории ядерного оружия РФ

В ЕС заявили, что решение России не ослабит "решимости в поддержке Украины" Фото: EPA

"Беларусь до сих пор может решить отказаться размещать российское ядерное оружие. Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и изменить свое решение [о размещении ядерного оружия], которое только усилит напряжение в регионе”, – сказал он.

Ског подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия являются "недопустимыми".

"Решение России не ослабит нашей решимости в поддержке Украины”, – добавил дипломат.

Ског призвал РФ вернуться к выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.