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Зеленский о Лукашенко и ядерном хранилище: Он уже не решает, какое оружие находится на его территории

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Лукашенко теряет субъектность, попросив (по версии Путина) разместить на территории Беларуси ядерное оружие, считает Зеленский
Лукашенко теряет субъектность, попросив (по версии Путина) разместить на территории Беларуси ядерное оружие, считает Зеленский
Фото: kremlin.ru

Ситуация со строительством Россией в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия свидетельствует о том, что самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко окончательно утратил субъектность.

Зеленский сделал это заявление 31 марта на Бучанском саммите в Киеве, в котором участвовали президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Они 31 марта приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации

Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.

"Он уже не решает, какое оружие находится на его территории", – отметил Зеленский.

Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что если Украина сейчас не сможет устоять и падет, президент России Владимир Путин пойдет дальше на Запад.

"Я так откровенно считаю, потому так говорю. Но при помощи наших друзей и партнеров наша армия будет стоять и бороться за то, что нам нужно, – это победа и наша независимость", – резюмировал он.

Кроме этого, Зеленский считает, что публично озвученные намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие говорят о том, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не были достаточно успешными. По его словам, это необходимо Путину, чтобы продемонстрировать Китаю свою якобы субъектность, которую Россия в реальности под руководством Путина уже полностью утратила.

Лукашенко 31 марта в послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что "настоятельно активизирует" переговоры с Путиным о возвращении в Беларусь ядерного оружия, вывод которого в свое время "подписали безумцы".

Контекст:

25 марта президент страны-агрессора Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. Строительство хранилища на территории Беларуси планируют закончить до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по его словам, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, владеющими ядерным оружием.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Москва, Минск, Владимир Зеленский, война России против Украины
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