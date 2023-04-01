Зеленский о Лукашенко и ядерном хранилище: Он уже не решает, какое оружие находится на его территории

Зеленский сделал это заявление 31 марта на Бучанском саммите в Киеве, в котором участвовали президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии – Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Они 31 марта приехали в Украину и побывали в Буче в годовщину ее деоккупации.

Видео своего выступления глава государства обнародовал в Telegram.

"Он уже не решает, какое оружие находится на его территории", – отметил Зеленский.

Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что если Украина сейчас не сможет устоять и падет, президент России Владимир Путин пойдет дальше на Запад.

"Я так откровенно считаю, потому так говорю. Но при помощи наших друзей и партнеров наша армия будет стоять и бороться за то, что нам нужно, – это победа и наша независимость", – резюмировал он.

Кроме этого, Зеленский считает, что публично озвученные намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие говорят о том, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не были достаточно успешными. По его словам, это необходимо Путину, чтобы продемонстрировать Китаю свою якобы субъектность, которую Россия в реальности под руководством Путина уже полностью утратила.

Лукашенко 31 марта в послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что "настоятельно активизирует" переговоры с Путиным о возвращении в Беларусь ядерного оружия, вывод которого в свое время "подписали безумцы".