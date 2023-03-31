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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о "мирных инициативах" Лукашенко: Любое "прекращение огня" будет означать право РФ остаться на оккупированных территориях

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Советник главы Офиса президента отреагировал на идею Лукашенко "замереть"
Советник главы Офиса президента отреагировал на идею Лукашенко "замереть"
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Окончание войны невозможно без полного вывода войск России с территории Украины. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 31 марта заявил в Twitter.

По его словам, звучащие предложения о "прекращении огня" в ходе российской агрессии означают право РФ остаться на оккупированных территориях.

"Этого категорически нельзя допустить. Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные миротворцы выглядят комично", – написал Подоляк.

Прекращение огня, а также запрет как российской, так и украинской стороне перемещать войска предложил в обращении к народу 31 марта непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко.

"Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!" – озвучил он свою идею.

Контекст:

Россия в 2014 году развязала войну против Украины, аннексировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В 2022 году она начала полномасштабную войну против Украины, вторгнувшись с разных направлений, в том числе из Беларуси, которая предоставила стране-агрессору свою территорию. 

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. 

В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины. 

Россия неоднократно после этого призывала Украину сесть за стол переговоров, при этом Путин исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – заявил он.

15 ноября во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, прекращение огня, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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