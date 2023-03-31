Подоляк о "мирных инициативах" Лукашенко: Любое "прекращение огня" будет означать право РФ остаться на оккупированных территориях

По его словам, звучащие предложения о "прекращении огня" в ходе российской агрессии означают право РФ остаться на оккупированных территориях.

"Этого категорически нельзя допустить. Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные миротворцы выглядят комично", – написал Подоляк.

Прекращение огня, а также запрет как российской, так и украинской стороне перемещать войска предложил в обращении к народу 31 марта непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко.

"Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!" – озвучил он свою идею.

Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право Рф залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. * має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні «миротворці» виглядають комічно. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2023