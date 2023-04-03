Ядерное оружие в Беларуси будет размещено ближе к западным границам Союзного государства – посол РФ в Минске

"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства (то есть к Польше, Литве, Латвии. – "ГОРДОН") и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", – сказал Грызлов.

Обеспокоенность Запада по поводу вероятного размещения ядерного оружия в Беларуси российский посол назвал "шумом" и заявил, что "много шума – это уже хорошо" и что "должен быть определенный паритет".

"Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы (это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция), то должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", – высказался Грызлов.

По его словам, Беларусь является территорией общего с Россией государства, и это, по его мнению, оправдывает размещение российского ядерного оружия в Беларуси.