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Ядерное оружие в Беларуси будет размещено ближе к западным границам Союзного государства – посол РФ в Минске

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Беларусь является территорией общего с Россией государства, заявил Грызлов
Беларусь является территорией общего с Россией государства, заявил Грызлов
Фото: mid.ru

Посол в Беларуси государства-агрессора России Борис Грызлов заявил в эфире белорусского телеканала СТВ, что российское ядерное оружие будет размещено в Беларуси возле границ Европейского союза. Об этом 2 апреля сообщает государственное белорусское агентство БЕЛТА.

"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства (то есть к Польше, Литве, Латвии. – "ГОРДОН") и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", – сказал Грызлов.

Обеспокоенность Запада по поводу вероятного размещения ядерного оружия в Беларуси российский посол назвал "шумом" и заявил, что "много шума – это уже хорошо" и что "должен быть определенный паритет".

"Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы (это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция), то должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", – высказался Грызлов.

По его словам, Беларусь является территорией общего с Россией государства, и это, по его мнению, оправдывает размещение российского ядерного оружия в Беларуси.

Контекст:

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Украина инициировала внеочередной созыв Совета Безопасности ООН из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Это заседание состоялось 31 марта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, ядерное оружие, Европейский союз, дипломаты, Борис Грызлов, Евросоюз, посол
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