Падение поддержки Путина в России произойдет только после его смерти – ГУР

В российской элите есть раскол и желание избавиться от Путина, но готовность тех или иных групп к действиям – "другое дело", говорят в украинской разведке Фото: EPA

"Мы фиксируем, что недовольство среди населения российских республик действительно растет, но о неизбежности протестов пока не позволяет говорить с одной стороны пропагандистское влияние, а с другой – страх репрессий из-за активных полицейских мер, которые Кремль усилил во избежание сопротивления во время мобилизации", – сказал Черняк.

Журналисты спросили, стоит ли рассчитывать на падение поддержки россиянами действий президента РФ Владимира Путина.

"Это произойдет только после смерти Путина. Устранение диктатора может привести к тому, что большинство российского населения, которое в неоимперском угаре поддерживало агрессивную войну и военные преступления против украинского народа, станет бить себя в грудь и клясться в вечной оппозиционности режиму. Такое уже не раз бывало в российской истории, когда на мертвого или недееспособного лидера списывали все грехи, катастрофы и преступления", – сказал Черняк.

В то же время, по его оценке, в среде российской бизнес-политической элиты по-прежнему актуально обсуждение вариантов отстранения Путина от власти Путина. Он привел в пример появившуюся недавно в интернете аудиозапись, на которой люди, с голосами, похожими на музыкального продюсера из РФ Иосифа Пригожина и миллиардера, экс-сенатора Фархада Ахмедова активно критикуют Путина за войну против Украины.

"Этот слив – одно из ярких свидетельств, что раскол внутри так называемых кремлевских элит – не сценарий, а свершившийся факт. Другое дело – глубина этого раскола и готовность тех или иных групп к действиям", – резюмировал представитель ГУР.