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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Падение поддержки Путина в России произойдет только после его смерти – ГУР

В российской элите есть раскол и желание избавиться от Путина, но готовность тех или иных групп к действиям "другое дело", говорят в украинской разведке
В российской элите есть раскол и желание избавиться от Путина, но готовность тех или иных групп к действиям – "другое дело", говорят в украинской разведке
Фото: EPA

Недовольство в российских регионах усиливается с каждым новым "грузом с черными мешками", но массовых протестов против войны с Украиной в РФ в ближайшее время ожидать не стоит, считают в украинской разведке. Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк сказал в интервью "Укринформу", опубликованном 30 марта.

"Мы фиксируем, что недовольство среди населения российских республик действительно растет, но о неизбежности протестов пока не позволяет говорить с одной стороны пропагандистское влияние, а с другой – страх репрессий из-за активных полицейских мер, которые Кремль усилил во избежание сопротивления во время мобилизации", – сказал Черняк.

Журналисты спросили, стоит ли рассчитывать на падение поддержки россиянами действий президента РФ Владимира Путина.

"Это произойдет только после смерти Путина. Устранение диктатора может привести к тому, что большинство российского населения, которое в неоимперском угаре поддерживало агрессивную войну и военные преступления против украинского народа, станет бить себя в грудь и клясться в вечной оппозиционности режиму. Такое уже не раз бывало в российской истории, когда на мертвого или недееспособного лидера списывали все грехи, катастрофы и преступления", – сказал Черняк.

В то же время, по его оценке, в среде российской бизнес-политической элиты по-прежнему актуально обсуждение вариантов отстранения Путина от власти Путина. Он привел в пример появившуюся недавно в интернете аудиозапись, на которой люди, с голосами, похожими на музыкального продюсера из РФ Иосифа Пригожина и миллиардера, экс-сенатора Фархада Ахмедова активно критикуют Путина за войну против Украины.

"Этот слив – одно из ярких свидетельств, что раскол внутри так называемых кремлевских элит – не сценарий, а свершившийся факт. Другое дело – глубина этого раскола и готовность тех или иных групп к действиям", – резюмировал представитель ГУР. 

Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

В 2022 году СМИ неоднократно сообщали, что у Путина проблемы со здоровьем, якобы у него онкологическое заболевание. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что со здоровьем у российского президента "все нормально".

В марте 2022 года ГУР сообщило, что в Москве состоялась встреча российского олигарха Петра Авена и казахстанского миллиардера Александра Машкевича. Там обсуждалось, что представители российского крупного бизнеса страдают из-за санкций и ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока.

По данным разведки, в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц, оппозиционных к Путину и желающих избавиться от него. В качестве возможного преемника называли директора ФСБ Александра Бортникова.

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев говорил, что подобные идеи обсуждались российской элитой еще до начала полномасштабной войны.

Теги: Владимир Путин, протесты, ГУР Минобороны Украины, Андрей Черняк
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