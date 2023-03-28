"Россия превратилась в страну, где главные – Пригожин №1 и Пригожин №2". В сети обсуждают разговор Иосифа Пригожина и бизнесмена Ахмедова

Бывший вице-премьер РФ, который критикует войну России против Украины, Альфред Кох считает, что разговор Ахмедова и Иосифа Пригожина "исчерпывающим образом" отвечает на вопрос о реальном настроении российской элиты.

"Сервильность [Иосифа] Пригожина, судя по его публичным выступлениям, никогда не вызывала сомнений. И если уж он отважился (пусть хоть и в частном разговоре) на такие оценки путинской политики, как "все просрали", "отняли у страны будущее", "для них люди – мусор", – это очень показательно. Не говоря уже о том, что Ахмедов дает более содержательные и не менее сокрушительные оценки и путинскому окружению, и самому Путину, назвав его в конечном итоге сатаной", – написал Кох.

Глава Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафа Найем отметил, что в разговоре "много полезного и приятного".

"Особенно порадовало обсуждение собеседниками международных санкций в отношении российского бизнеса и окружения Путина. Очень напоминает беседу дикарей, которые внезапно столкнулись с Wi-Fi и GPS... Это правда очень смешно", – написал Найем.

"Вообще даже не представляю, как сейчас страшно бедному продюсеру [Иосифу Пригожину]. Одна прослушка – и жизнь никогда не будет прежней", – написал российский телеведущий Михаил Козырев.

Основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон считает, что опубликованный разговор свидетельствует о том, что "в российских элитах паника".

"[Иосиф] Пригожин, кроме своей тупой головы, известен тем, что вместе со своей женой, эстрадной погремухой Валерией последними словами поливали Украину, лизали жопу Путину и поддерживали войну. Верные и преданные слуги режима. Но это лишь публично. А Ахмедов был членом Совета Федерации России... Ему вообще все равно, что погибают украинцы, погибают россияне, что Россия летит в пропасть – ему бы еще с годик поработать, скопить деньжат, пожить бы еще нормально. Вот животное! И что ж ты недвижимость не в России, а в Лондоне и Швейцарии покупаешь? Это же плохие страны, загнивающий Запад", – сказал он.

Российский журналист Борис Невзоров прокомментировал реакцию Иосифа Пригожина на публикацию разговора и назвал ее "проявлением истинного страха при жизни". Пригожин же заявлял, что появившаяся запись – фейк.

"Графинчик с изменившимся лицом бежит к пруду… страшно лысому графинчику. Пригожин дико испугался, он знает мстительность Кремля. И знает, бедолага, что если запись беседы есть у украинской разведки, то 100% она есть уже у ФСБ и "наверх" все уже доложено. А там морочить голову про "нейросети" и фейк бессмысленно", – написал Невзоров.

"Путин боялся, что Россия превратится в страну, где есть Родитель №1 и Родитель №2. А она превратилась в страну, где главные – Пригожин №1 и Пригожин №2", – прокомментировал медиаэксперт Дмитрий Золотухин, имея в виду Иосифа Пригожина и Евгения Пригожина, основателя российской частной военной компании "Вагнер".

Пользователь Twitter c ником Сталкер опубликовал такой мем.

Да никакой он мне не муж, моего Евгений зовут, а не Иосиф pic.twitter.com/mvWx6YjbpJ — Сталкер (@ValBodin) March 26, 2023