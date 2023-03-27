Запись разговора продюсера Пригожина и экс-сенатора РФ Ахмедова с критикой властей РФ подлинная – СМИ

В ходе разговора зашла речь о том, что в России все ресурсы идут на армию, "а оказалось, что и армии тоже нет".

На записи якобы Ахмедов, в частности, критикует, что Россия напала на Украину в то время, когда у РФ есть много земли и "неосвоенные края".

"Каждый день эта война сколько стоит?! Сколько невинных людей там страдает! Брат на брата. За что? [...] Создай условия, пусть народ работает, зарабатывает, живет, процветает. Благополучие, благоденствие. Нет, бл...дь, угроза внешняя! Все они, на х...й, вступили в НАТО. Все по кругу там у границы, и стреляют еще. Вот его "дальновидная" политика, бл...дь!" – сказал миллиардер.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин "похоронил весь российский народ" и надолго.

Пригожин, в свою очередь, называл представителей власти России "ох...евшими людьми", "кончеными тварями", а слова Ахмедова – правильными.

"Нас отъ...бут, у нас вариантов нет никаких", – сказал якобы продюсер.

При этом он заявил, что войну России нужно выигрывать.

"Да, да, но единственный способ – если он ее выиграет. Если он ее еще и проиграет, это вообще пипец! Все", – говорит на записи человек с голосом Пригожина.

Иосиф Пригожин 25 марта в Telegram назвал фейком появившуюся запись.

"Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу", – объяснил продюсер.

"Медуза" отметила, что Иосиф Пригожин поддерживает Россию в ее войне против Украины.

26 марта в Telegram пресс-службы другого Пригожина – Евгения, основателя российской частной военной компании "Вагнер" – появилось аудио с его комментарием по поводу записи.

"Возможно, те люди, которые проводили эту "спецоперацию" и которые выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я", – сказал он.

Комментируя запись, Евгений Пригожин подчеркнул, что он отличается от Иосифа Пригожина, во-первых, именем, а во-вторых, темпераментом.

Создатель ЧВК "Вагнер" утверждает, что, в отличие от вспыльчивого продюсера, он сам – "очень спокойный".

Источник "Важных историй" в спецслужбах РФ утверждает, что запись – подлинная и "руководство ФСБ на днях провело совещание и дало команду подчиненным принять меры".