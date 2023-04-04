Россия распадется через три – семь лет, это будет впечатляюще – Данилов

По его словам, встреча президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином в марте подтвердила то, что Россия слаба и рискует развалиться на части.

"Запад не знает Россию, и Запад боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет", – заявил Данилов.

По его словам, распад России будет "впечатляющим" и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

"Это исторический процесс, а историю не остановишь", – заявил Данилов.