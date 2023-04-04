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Россия распадется через три – семь лет, это будет впечатляюще – Данилов

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Данилов заявил, что процесс распада РФ уже запущен
Данилов заявил, что процесс распада РФ уже запущен
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Запад должен готовиться к распаду и развалу России по примеру краха Советского Союза. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью The Times.

По его словам, встреча президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином в марте подтвердила то, что Россия слаба и рискует развалиться на части.

"Запад не знает Россию, и Запад боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет", – заявил Данилов.

По его словам, распад России будет "впечатляющим" и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

"Это исторический процесс, а историю не остановишь", – заявил Данилов.

Контекст:

26 февраля телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть. 

В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал мнение, что Россия не распадется после того, как потерпит поражение в войне против Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Алексей Данилов, распад России
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