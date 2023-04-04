Российского пропагандиста Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину – представитель украинской разведки

"Владлена Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину, и, в частности, убил Путин, когда начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность на Путине и на всем его рашистском режиме и за всех более чем 175 000 рашистов, уничтоженных украинской армией, которая освобождает свои территории, и за других уничтоженных предателей – независимо от того, погибли они в результате досадной случайности или получили справедливый приговор и справедливость от каких-то внутренних сил сопротивления или государства Украина. Результаты для всех предателей, террористов и их пособников будут одинаковыми", – сказал представитель ГУР.
Он добавил, что жизнь российских пропагандистов, террористов и их пособников будет в большей безопасности в украинской тюрьме, чем в российском баре "Патриот".
"Добро пожаловать в украинскую тюрьму", – заявил Юсов.
Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.
Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.
2 апреля он погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Во время взрыва в заведение проходил его творческий вечер.
Количество пострадавших в результате взрыва достигло 32 человек. В пресс-службе минздрава РФ сообщили, что состояние 10 из них оценивается как тяжелое.
К причастности к гибели пропагандиста Следственный комитет РФ обвинил россиянку Дарью Трепову. Ее хотят отправить под арест. Следком утверждает, что статуэтку, которая впоследствии взорвалась и убила пропагандиста, Трепова принесла в кафе, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины".
По данным российских СМИ, Трепова "известна в кругу петербургских феминисток и политактивистов, ранее работала продавщицей в магазине винтажной одежды, но затем переехала в Москву и прибыла в Санкт-Петербург накануне взрыва".