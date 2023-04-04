Российского пропагандиста Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину – представитель украинской разведки

Юсов: Результаты для всех предателей, террористов и их пособников будут одинаковыми Фото: Юсов Андрій / Facebook

"Владлена Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину, и, в частности, убил Путин, когда начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность на Путине и на всем его рашистском режиме и за всех более чем 175 000 рашистов, уничтоженных украинской армией, которая освобождает свои территории, и за других уничтоженных предателей – независимо от того, погибли они в результате досадной случайности или получили справедливый приговор и справедливость от каких-то внутренних сил сопротивления или государства Украина. Результаты для всех предателей, террористов и их пособников будут одинаковыми", – сказал представитель ГУР.

Он добавил, что жизнь российских пропагандистов, террористов и их пособников будет в большей безопасности в украинской тюрьме, чем в российском баре "Патриот".

"Добро пожаловать в украинскую тюрьму", – заявил Юсов.