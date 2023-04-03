Убийство Татарского могло быть задумано как предупреждение Пригожину – ISW

"Убийство Фомина могло быть задумано как предупреждение Пригожину, который все чаще подвергал сомнению основные тезисы Кремля о войне в Украине и даже косвенно сигнализировал о своем интересе к российскому президентству, будь то конкуренция с [президентом РФ Владимиром] Путиным или роль его преемника", – пишут в ISW.

Аналитики упоминают сходство биографий и поведения Фомина и Пригожина, поскольку оба стали видными ультранационалистическими фигурами в РФ после того, как были заключены в тюрьму и получили помилование.

Эксперты отмечают, что Татарский был заметной фигурой в российском провоенном националистическом информационном пространстве РФ – хотя и не более заметной, чем ряд других пропагандистов.

Его смерть в баре, связанном с ЧВК "Вагнер", как полагают в Институте исследования войны, "может свидетельствовать о новых трещинах в Кремле и его ближайшем окружении".

Аналитики характеризуют Татарского как пропагандиста, который балансировал между верностью ЧВК "Вагнер" и лояльностью Путину.

Так, он присутствовал на мероприятии, во время которого было объявлено о незаконной аннексии захваченных РФ украинских территорий, и вел многочисленные вербовочные кампании, "пропагандировал насильственный милитаризм и поддерживал идеологию и максималистские цели Путина по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

"Однако Фомин разделял свою идеологию и деятельность со многими другими российскими "военкорами" и, похоже, не был целью, заслуживающей особого внимания со стороны Киева. Убийство Фомина может быть свидетельством того, что терпимость Путина к этим "военкорам" в целом ослабевает, но оно также могло быть следствием близости Фомина к Пригожину", – полагают в ISW.

По мнению аналитиков, покушение было намеренно устроено в помещении, принадлежащем создателю ЧВК "Вагнер".

При этом Пригожин, добавили эксперты, после убийства Татарского "странным образом" заявил, что не будет "винить киевский режим" в его гибели, равно как в смерти российской ультранационалистки и пропагандистки Дарьи Дугиной. Создатель ЧВК "Вагнер" полагает, что украинская сторона не несет ответственности за эти инциденты.

В ISW считают, что российские чиновники будут подталкивать к самоцензуре российское гражданское общество, ставящее под сомнение ход войны во время различных мероприятий.

Там добавили, что связанное с ЧВК "Вагнер" движение "Киберфронт Z" уже несколько месяцев инициирует дискуссии о войне в барах, принадлежащих Пригожину. Теперь громкое убийство, вероятно, оттолкнет людей от посещения подобных мероприятий, делают вывод в Институте исследования войны.

Это нападение также может быть попыткой запугать других "военкоров", связанных с ЧВК "Вагнер", допускают в ISW. Кроме того, считают там, убийство Татарского уже углубляет раскол в российском блогерском пространстве, что в конечном итоге сыграет на руку Кремлю в его усилиях по консолидации контроля над информационным пространством.