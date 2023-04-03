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В Санкт-Петербурге уже 32 пострадавших в результате взрыва, в котором погиб пропагандист Татарский

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По данным СМИ, взрывное устройство было в статуэтке, которую Татарскому на мероприятии вручила девушка
По данным СМИ, взрывное устройство было в статуэтке, которую Татарскому на мероприятии вручила девушка
Фото: Фонтанка SPB Online / Telegram

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля возросло до 32. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе минздрава государства-агрессора России, сообщило госагентство ТАСС.

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб", – говорится в сообщении.

Cостояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 человек находятся в состоянии средней тяжести, среди них 14-летняя девочка. Состояние пяти пострадавших – удовлетворительное, им оказывают помощь в стационарных условиях. Еще одна пострадавшая отказалась от госпитализации, ей оказали помощь амбулаторно.

2 апреля во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, пропагандист погиб. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Следком РФ открыл уголовное дело по факту "убийства общеопасным способом". Как пишет ТАСС, мощность взрывного устройства составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте. 

Полиция задержала по подозрению в убийстве Татарского девушку, которая, предположительно, подарила ему статуэтку со взрывчаткой, сообщил со ссылкой на свои источники "Интерфакс". "Фонтанка" отрицает это – по ее информации, в квартире подозреваемой прошел обыск, оттуда вывели мать девушки, но ее саму продолжают разыскивать. По разным данным, девушку зовут Анастасия или Дарья.

Контекст:

Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе.

30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".

Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник. 

Теги: Россия, взрыв, убийство, Санкт-Петербург, обыск, раненые, пострадавшие
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