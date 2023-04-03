Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского – СМИ

Трепова, 1997 года рождения, задержана и доставлена к следователю, заявил собеседник "Интерфакса".

По его словам, "у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство".

Пропагандистам KP.RU очевидцы события говорили, что девушка, которая подарила Татарскому статуэтку, назвалась Настей. Она якобы сказала Татарскому, что раньше уже встречалась с ним и дарила открытку.

"Он говорит: "А как вас зовут?" Она говорит: "Настя. А сейчас я вам скульптуру принесла подарить. Мне сказали еще на входе, что "а вдруг это бомба" – и я там ее оставила". Посмеялись все, она спросила: "Ну, так я схожу?" Он говорит: "Да, неси". Она пришла, принесла эту коробочку, подошла к сцене, отдала ему", – заявила женщина, которая назвалась подписчицей пропагандиста.

Еще одно пропагандистское СМИ – "Фонтанка"– опубликовало фото, на которых, как утверждается, девушка, передавшая Татарскому статуэтку. По данным "Фонтанки", ее искали "около 200 оперативников и 500 полицейских".