Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского – СМИ

Трепова, 1997 года рождения, задержана и доставлена к следователю, заявил собеседник "Интерфакса".
По его словам, "у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство".
Пропагандистам KP.RU очевидцы события говорили, что девушка, которая подарила Татарскому статуэтку, назвалась Настей. Она якобы сказала Татарскому, что раньше уже встречалась с ним и дарила открытку.
"Он говорит: "А как вас зовут?" Она говорит: "Настя. А сейчас я вам скульптуру принесла подарить. Мне сказали еще на входе, что "а вдруг это бомба" – и я там ее оставила". Посмеялись все, она спросила: "Ну, так я схожу?" Он говорит: "Да, неси". Она пришла, принесла эту коробочку, подошла к сцене, отдала ему", – заявила женщина, которая назвалась подписчицей пропагандиста.
Еще одно пропагандистское СМИ – "Фонтанка"– опубликовало фото, на которых, как утверждается, девушка, передавшая Татарскому статуэтку. По данным "Фонтанки", ее искали "около 200 оперативников и 500 полицейских".
Татарский (Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе. 30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".
Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.
2 апреля во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, пропагандист погиб, еще 19 человек получили ранения. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Следком РФ открыл уголовное дело по факту "убийства общеопасным способом".