Взрыв в Санкт-Петербурге. Следком РФ подтвердил смерть Татарского, кафе ранее принадлежало Пригожину

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ, опубликованном в Telegram 2 апреля.
По данным Следкома, в кафе взорвалось "неизвестное взрывное устройство", в результате взрыва погиб Татарский, еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести. Российское следствие открыло уголовное дело по факту "убийства общеопасным способом".
О деталях инцидента Следком не сообщает, российская пропаганда писала, что Татарскому перед взрывом подарили статуэтку, озвучивалась версия, что статуэтку с якобы взрывным устройством принесла девушка, но на видео, которое опубликовала "Фонтанка", подарок – бюст Татарского – пропагандисту вручает мужчина.
"Фонтанка" заявила, что кафе, где произошел взрыв, принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.
Год назад в этом помещении начал работу "дискуссионный клуб" "Кибер Z фронт", корреспондент "Фонтанки" ходил на одну из встреч, организованных "Киберфронтом", и в чеке за воду было указана компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая принадлежит Пригожину, пишет пропагандистское СМИ.
Татарский (Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе. 30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".
Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.