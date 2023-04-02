Взрыв в Санкт-Петербурге. Следком РФ подтвердил смерть Татарского, кафе ранее принадлежало Пригожину

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ, опубликованном в Telegram 2 апреля.

По данным Следкома, в кафе взорвалось "неизвестное взрывное устройство", в результате взрыва погиб Татарский, еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести. Российское следствие открыло уголовное дело по факту "убийства общеопасным способом".

О деталях инцидента Следком не сообщает, российская пропаганда писала, что Татарскому перед взрывом подарили статуэтку, озвучивалась версия, что статуэтку с якобы взрывным устройством принесла девушка, но на видео, которое опубликовала "Фонтанка", подарок – бюст Татарского – пропагандисту вручает мужчина.

"Фонтанка" заявила, что кафе, где произошел взрыв, принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Год назад в этом помещении начал работу "дискуссионный клуб" "Кибер Z фронт", корреспондент "Фонтанки" ходил на одну из встреч, организованных "Киберфронтом", и в чеке за воду было указана компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая принадлежит Пригожину, пишет пропагандистское СМИ.