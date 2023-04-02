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Взрыв в Санкт-Петербурге. Следком РФ подтвердил смерть Татарского, кафе ранее принадлежало Пригожину

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Татарский был убит "общеопасным способом", заявили в Следкоме РФ
Татарский был убит "общеопасным способом", заявили в Следкоме РФ
Скриншот: Владлен Татарский / Telegram

Власти страны-оккупанта России официально подтвердили гибель пропагандиста и боевика "ЛДНР" Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин).

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ, опубликованном в Telegram 2 апреля. 

По данным Следкома, в кафе взорвалось "неизвестное взрывное устройство", в результате взрыва погиб Татарский, еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести. Российское следствие открыло уголовное дело по факту "убийства общеопасным способом". 

О деталях инцидента Следком не сообщает, российская пропаганда писала, что Татарскому перед взрывом подарили статуэтку, озвучивалась версия, что статуэтку с якобы взрывным устройством принесла девушка, но на видео, которое опубликовала "Фонтанка", подарок – бюст Татарского – пропагандисту вручает мужчина. 

"Фонтанка" заявила, что кафе, где произошел взрыв, принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Год назад в этом помещении начал работу "дискуссионный клуб" "Кибер Z фронт", корреспондент "Фонтанки" ходил на одну из встреч, организованных "Киберфронтом", и в чеке за воду было указана компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая принадлежит Пригожину, пишет пропагандистское СМИ. 

Контекст:

Татарский (Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе. 30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".

Он внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, убийство, Санкт-Петербург, Макеевка, российская пропаганда, Следственный комитет РФ, уголовное дело, ЛДНР, кафе, встреча, девушка
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