"Его судьба решена". Оккупант, чью машину вчера подорвали в Мариуполе, в тяжелом состоянии – Бойченко

Москвин, по данным мариупольского сопротивления, уроженец Макеевки Донецкой области, был сотрудником украинского МВД до того, как присоединился к боевикам "ДНР". В Telegram-канале сопротивления сообщали, что в результате вчерашнего подрыва автомобиля он "если и выжил, то ненадолго". Российская пропаганда утверждала, что речь о "контузии".
Горсовет Мариуполя уточнил, что Москвин ответственный за организацию фильтрационных мероприятий, которые привели к многочисленным арестам гражданского населения города.
Сейчас, по информации горсовета, "полицейский" находится в больнице №2.
"Этот злодей ответственный за создание и функционирование фильтрационных лагерей вокруг Мариуполя. По его приказам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага. Сейчас Москвин находится в больнице в тяжелом состоянии. Каков бы ни был прогноз врачей, но его судьба уже решена", – сказал Бойченко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал советник мэра города Петр Андрющенко.