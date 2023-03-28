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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Его судьба решена". Оккупант, чью машину вчера подорвали в Мариуполе, в тяжелом состоянии – Бойченко

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Автомобиль Москвина подорвали вчера
Автомобиль Москвина подорвали вчера
Скриншот: Маріуполь.Спротив / Telegram

Начальник "полиции" в оккупированном Мариуполе Михаил Москвин, чью машину вчера подорвали в городе, находится в тяжелом состоянии. Об этом мэр города Вадим Бойченко сообщил 28 марта, его цитирует Telegram-канал горсовета.

Москвин, по данным мариупольского сопротивления, уроженец Макеевки Донецкой области, был сотрудником украинского МВД до того, как присоединился к боевикам "ДНР". В Telegram-канале сопротивления сообщали, что в результате вчерашнего подрыва автомобиля он "если и выжил, то ненадолго". Российская пропаганда утверждала, что речь о "контузии". 

Горсовет Мариуполя уточнил, что Москвин ответственный за организацию фильтрационных мероприятий, которые привели к многочисленным арестам гражданского населения города. 

Сейчас, по информации горсовета, "полицейский" находится в больнице №2. 

"Этот злодей ответственный за создание и функционирование фильтрационных лагерей вокруг Мариуполя. По его приказам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага. Сейчас Москвин находится в больнице в тяжелом состоянии. Каков бы ни был прогноз врачей, но его судьба уже решена", – сказал Бойченко. 

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал советник мэра города Петр Андрющенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, Вадим Бойченко, автомобиль
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