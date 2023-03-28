"Его судьба решена". Оккупант, чью машину вчера подорвали в Мариуполе, в тяжелом состоянии – Бойченко

Москвин, по данным мариупольского сопротивления, уроженец Макеевки Донецкой области, был сотрудником украинского МВД до того, как присоединился к боевикам "ДНР". В Telegram-канале сопротивления сообщали, что в результате вчерашнего подрыва автомобиля он "если и выжил, то ненадолго". Российская пропаганда утверждала, что речь о "контузии".

Горсовет Мариуполя уточнил, что Москвин ответственный за организацию фильтрационных мероприятий, которые привели к многочисленным арестам гражданского населения города.

Сейчас, по информации горсовета, "полицейский" находится в больнице №2.

"Этот злодей ответственный за создание и функционирование фильтрационных лагерей вокруг Мариуполя. По его приказам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага. Сейчас Москвин находится в больнице в тяжелом состоянии. Каков бы ни был прогноз врачей, но его судьба уже решена", – сказал Бойченко.