"Русне стало совершенно некомфортно в городе". Советник мэра Мариуполя рассказал о переброске ПВО оккупантов

Российские войска ищут в Мариуполе безопасные позиции для своих систем ПВО Фото: Андрющенко Time / Telegram (архив)

"Пламенный привет [российской] мрази и зачистка привели к перемещению в Мариуполе средств ПВО из Центрального и Приморского районов в Левобережье", – написал он.

Советник мэра назвал это "хорошей тенденцией".

"Русне стало совершенно некомфортно в городе. Никто не может чувствовать себя здесь в безопасности, если он россиянин или предатель", – подытожил Андрющенко.