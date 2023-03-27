В Мариуполе подорвали машину начальника полиции оккупантов, он выжил – СМИ

По данным горсовета, взрыв прогремел в 8.07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей).
"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, подорвав машину одного из топ-военных. Подробности позже", – заявил Бойченко.
Позже российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник среди террористов "ДНР", что в Мариуполе взорвали автомобиль "начальника городского управления полиции" Михаила Москвина.
По информации ТАСС, Москвин жив – во время взрыва он стоял в нескольких метрах от машины и получил контузию. Сначала утверждалось, что контузия "легкая", позднее это слово из сообщения убрали.
Канал "Маріуполь.Спротив" опубликовал видео с места взрыва. Авторы канала утверждают, что коллаборант (он родом из Макеевки Донецкой области, был сотрудником украинского МВД до того, как присоединился к боевикам "ДНР") не просто контужен, а "если и выжил, то ненадолго".
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал советник мэра города Петр Андрющенко.