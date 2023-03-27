В Мариуполе подорвали машину начальника полиции оккупантов, он выжил – СМИ

В результате взрыва представитель оккупантов получил травмы, но насколько серьезные, пока точно неизвестно Скриншот: Маріуполь.Спротив / Telegram

По данным горсовета, взрыв прогремел в 8.07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей).

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, подорвав машину одного из топ-военных. Подробности позже", – заявил Бойченко.

Позже российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник среди террористов "ДНР", что в Мариуполе взорвали автомобиль "начальника городского управления полиции" Михаила Москвина.

По информации ТАСС, Москвин жив – во время взрыва он стоял в нескольких метрах от машины и получил контузию. Сначала утверждалось, что контузия "легкая", позднее это слово из сообщения убрали.

Канал "Маріуполь.Спротив" опубликовал видео с места взрыва. Авторы канала утверждают, что коллаборант (он родом из Макеевки Донецкой области, был сотрудником украинского МВД до того, как присоединился к боевикам "ДНР") не просто контужен, а "если и выжил, то ненадолго".