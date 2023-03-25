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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Андрющенко показал переброску техники оккупантов через Мариуполь. Видео

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Россияне перевозят пополнения на север Донецкой области через Мариуполь, сообщил советник мэра города
Россияне перевозят пополнения на север Донецкой области через Мариуполь, сообщил советник мэра города
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области продолжается переброска живой силы и техники российских военных в зону боевых действий. Об этом 24 марта рассказал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

На опубликованном видео заметно, как колонна российских грузовиков двигается по городу.

"Оккупанты продолжают переброску военных грузов (преимущественно БК [боекомплект] и топливо) в направлении севера Донецкой области", – написал Андрющенко.

Кроме этого, по его словам, россияне активизировали усилия по вывозу украденного зерна с территории Украины.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мариуполь, военная техника, армия РФ, видео, война России против Украины, грузовик, российские военные, Петр Андрющенко
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