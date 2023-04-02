В Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил "творческий вечер" боевика и пропагандиста Татарского. Он погиб – СМИ

По информации пропагандистов, в результате взрыва есть погибший и шестеро раненых.
Другие пропагандисты – Readovka и Baza – пишут, что в кафе во время взрыва проходил "творческий вечер" боевика "ЛДНР" и пропагандиста Владлена Татарского.
По данным Readovka, взрыв прогремел возле сцены. Медиа утверждает, что пострадавших 15, а зал был "забит битком". ТАСС сообщает, что Татарский погиб. Readovka, ссылаясь на слова очевидцев, пишет, что перед взрывом неизвестная девушка подарила Татарскому статуэтку, в которой, предположительно, было спрятано взрывное устройство.
Татарский (Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе. 30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".