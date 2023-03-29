Симоньян предложила "купить" у Украины оккупированные территории за деньги, которые и так уже заморожены на Западе

"ГОРДОН" приводит реакцию пользователей соцсетей на ее высказывания и рассказывает, почему Украину "купить" не удастся.

Симоньян, рассуждая о китайском "мирном плане" завершения войны между Россией и Украиной, назвала его "безупречным", но сказала, что "там нет главного". Главное, по мнению пропагандистки, – "с кем остаются русские люди, которые хотят быть в России и на своей земле, и с кем остается эта земля".

Далее она озвучила несколько фейков о снарядах с обедненным ураном и назвала украинцев – жителей оккупированной РФ территорий – "заложниками".

Идею о "покупке" Россией оккупированных территорий Симоньян якобы прочитала в западной прессе (источник она не упомянула). В этом контексте она вспомнила о периоде Руины в XVII века и "Вечном мире", по которому Речь Посполитая признала оккупацию Московским царством Левобережной Украины и Киева, а Правобережная Украина оставалась под контролем Речи Посполитой.

Озвучив еще несколько тезисов, Симоньян заявила, что у нее "идея появилась: есть же наши $300 млрд арестованных активов ЦБ".

Она понимает, что Запад не вернет России эти замороженные активы, но в то же время считает, что их "не могут конфисковать" – будто это "подорвет веру в доллар, инвестиции и в то, что с этими странами можно работать".

"Как это в шахматах называется? Цугцванг. Какая-то непреодолимая ситуация. Я предлагаю выход: они выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально – нам нужны те, кто хочет быть с нами. Нам не нужны чужаки, Львов мне лично не нужен. Зачем нам люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые хотят быть с нами на своей земле, эти деньги отправят Украине, как за них. При этом, чтобы им было не обидно, они это будут называть репарациями, а мы это будем называть покупкой", – добавила пропагандистка.

В Офисе президента ранее подчеркивали, что Украина не будет торговать территориями.

"Сейчас раздаются нарративы: давайте остановимся на время, получим прекращение огня, остановимся там, где мы сейчас. А затем проведем переговоры. Это говорят Россия, ее сателлиты или так называемые посредники, которые пытаются, я не знаю, какую-то свою долю успеха здесь получить. Ответ очень четкий: посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина их будет только освобождать", – говорил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью изданию "Крым.Реалии", вышедшем 20 февраля.

Советник главы ОП Михаил Подоляк 28 марта подчеркивал в Twitter, что Украина консолидирована в намерении вернуть свои территории в границах 1991 года.

"Путей отступления/компромисса нет, потому что мы дома. Есть решительность и память о заплаченной цене. Важно, чтобы в России произошло изменение элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания за агрессию", – писал он.

* консолідована в намірі повернути території в кордонах 1991 року. Шляхів відступу/компромісу немає, бо ми в себе вдома. Є рішучість і пам’ять про заплачену ціну.

Важливо, щоб у Рф відбулася зміна еліти, а в міжнародному праві виник прецедент жорсткого покарання за агресію. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2023

По мнению служащего в ВСУ политолога и журналиста Кирилла Сазонова, высказывание Симоньян – "не шутка".

"Они прощупывают вопрос – можно ли деньгами. Сохранить свое лицо и откупиться от нас. Понятно, что Симоньян притрушенная по мозгам, но сама попытка забавляет. Нет, серьезно? Деньгами? И убитых вернете? И ноги оторванные тоже? Нет, недорогая Симоньян и ее дешевый муж. Свое мы вернем. Все до квадратного метра. А потом будет вопрос цены и компенсаций. И не только деньгами. Военных преступников ждет суд и тюрьма. И это не только [президент РФ Владимир] Путин с [министром обороны Сергеем] Шойгу. Пропагандисты типа тебя, мужа, Соловьева и прочих будут сидеть на скамье подсудимых", – написал он, обращаясь к пропагандистке.

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на изменение риторики Симоньян.

"Ни про какую денацификацию никто уже даже не вспоминает. Теперь люди, которые орали, что в Киеве сидят наркоманы и нацисты, хотят этим "нацистам" заплатить. Стадия торга", – прокомментировал он.

Симоньян предложила заплатить Украине репарации и выкупить захваченные территории.



Ни про какую денацификацию никто уже даже не вспоминает. Теперь люди, которые орали, что в Киеве сидят наркоманы и нацисты, хотят этим «нацистам» заплатить



Стадия торга pic.twitter.com/6hLlAd3puM — Денис Казанський (@den_kazansky) March 29, 2023

Проживающий в Германии экс-вице-премьер России Альфред Кох тоже обратил на это внимание.

"Это уже совершенно другой разговор. Как это контрастирует с еще недавним фанфаронством! Посмотрим, как они запоют еще через несколько месяцев. Они будут предлагать деньги уже не за захваченные территории, а за спасение собственной шкуры. Но мы и шкуру сдерем и деньги заберем. Потому что наше дело – правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами", – написал он в Facebook.

Историк Александр Желенин в статье для журнала Republic высказал мнение, что заявление Симоньян свидетельствует об осознании Путиным того факта, что войну против Украины он уже не выиграет.