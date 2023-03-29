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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Симоньян предложила "купить" у Украины оккупированные территории за деньги, которые и так уже заморожены на Западе

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Слова Симоньян стали демонстрацией того, что Путин понял, что проигрывает войну, считает историк Желенин
Слова Симоньян стали демонстрацией того, что Путин понял, что проигрывает войну, считает историк Желенин
Скриншот: smotrim.ru

Российская пропагандистка, главред RT Маргарита Симоньян 26 марта в эфире программы другого российского пропагандиста Владимира Соловьева на канале "Россия 1" озвучила идею о "покупке" Россией оккупированных территорий Украины за счет средств российского Центробанка, замороженных на Западе. Ее заявление вызвало волну обсуждений – есть мнение, что речь об очередном изменении риторики российской пропаганды.

"ГОРДОН" приводит реакцию пользователей соцсетей на ее высказывания и рассказывает, почему Украину "купить" не удастся.

Симоньян, рассуждая о китайском "мирном плане" завершения войны между Россией и Украиной, назвала его "безупречным", но сказала, что "там нет главного". Главное, по мнению пропагандистки, – "с кем остаются русские люди, которые хотят быть в России и на своей земле, и с кем остается эта земля". 

Далее она озвучила несколько фейков о снарядах с обедненным ураном и назвала украинцев – жителей оккупированной РФ территорий – "заложниками". 

Идею о "покупке" Россией оккупированных территорий Симоньян якобы прочитала в западной прессе (источник она не упомянула). В этом контексте она вспомнила о периоде Руины в XVII века и "Вечном мире", по которому Речь Посполитая признала оккупацию Московским царством Левобережной Украины и Киева, а Правобережная Украина оставалась под контролем Речи Посполитой. 

Озвучив еще несколько тезисов, Симоньян заявила, что у нее "идея появилась: есть же наши $300 млрд арестованных активов ЦБ".  

Она понимает, что Запад не вернет России эти замороженные активы, но в то же время считает, что их "не могут конфисковать" – будто это "подорвет веру в доллар, инвестиции и в то, что с этими странами можно работать". 

"Как это в шахматах называется? Цугцванг. Какая-то непреодолимая ситуация. Я предлагаю выход: они выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально – нам нужны те, кто хочет быть с нами. Нам не нужны чужаки, Львов мне лично не нужен. Зачем нам люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые хотят быть с нами на своей земле, эти деньги отправят Украине, как за них. При этом, чтобы им было не обидно, они это будут называть репарациями, а мы это будем называть покупкой", – добавила пропагандистка. 

В Офисе президента ранее подчеркивали, что Украина не будет торговать территориями

"Сейчас раздаются нарративы: давайте остановимся на время, получим прекращение огня, остановимся там, где мы сейчас. А затем проведем переговоры. Это говорят Россия, ее сателлиты или так называемые посредники, которые пытаются, я не знаю, какую-то свою долю успеха здесь получить. Ответ очень четкий: посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина их будет только освобождать", – говорил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью изданию "Крым.Реалии", вышедшем 20 февраля. 

Советник главы ОП Михаил Подоляк 28 марта подчеркивал в Twitter, что Украина консолидирована в намерении вернуть свои территории в границах 1991 года. 

"Путей отступления/компромисса нет, потому что мы дома. Есть решительность и память о заплаченной цене. Важно, чтобы в России произошло изменение элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания за агрессию", – писал он. 

По мнению служащего в ВСУ политолога и журналиста Кирилла Сазонова, высказывание Симоньян – "не шутка". 

"Они прощупывают вопрос – можно ли деньгами. Сохранить свое лицо и откупиться от нас. Понятно, что Симоньян притрушенная по мозгам, но сама попытка забавляет. Нет, серьезно? Деньгами? И убитых вернете? И ноги оторванные тоже? Нет, недорогая Симоньян и ее дешевый муж. Свое мы вернем. Все до квадратного метра. А потом будет вопрос цены и компенсаций. И не только деньгами. Военных преступников ждет суд и тюрьма. И это не только [президент РФ Владимир] Путин с [министром обороны Сергеем] Шойгу. Пропагандисты типа тебя, мужа, Соловьева и прочих будут сидеть на скамье подсудимых", – написал он, обращаясь к пропагандистке. 

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на изменение риторики Симоньян. 

"Ни про какую денацификацию никто уже даже не вспоминает. Теперь люди, которые орали, что в Киеве сидят наркоманы и нацисты, хотят этим "нацистам" заплатить. Стадия торга", – прокомментировал он. 

Проживающий в Германии экс-вице-премьер России Альфред Кох тоже обратил на это внимание. 

"Это уже совершенно другой разговор. Как это контрастирует с еще недавним фанфаронством! Посмотрим, как они запоют еще через несколько месяцев. Они будут предлагать деньги уже не за захваченные территории, а за спасение собственной шкуры. Но мы и шкуру сдерем и деньги заберем. Потому что наше дело – правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами", – написал он в Facebook. 

Историк Александр Желенин в статье для журнала Republic высказал мнение, что заявление Симоньян свидетельствует об осознании Путиным того факта, что войну против Украины он уже не выиграет. 

Контекст:

По оценке украинского правительства на начало 2023 года, нанесенный ущерб Украине в результате войны превышает $700 млрдВосстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка", уже направлены в фонд, из которого правительство Украины планирует выплачивать компенсации украинцам за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье, говорили в "Слуге народа".  

Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября 2022 года приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Денис Казанский, Альфред Кох, российская пропаганда, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Игорь Жовква, репарации, Михаил Подоляк
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