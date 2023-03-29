Симоньян предложила "купить" у Украины оккупированные территории за деньги, которые и так уже заморожены на Западе

"ГОРДОН" приводит реакцию пользователей соцсетей на ее высказывания и рассказывает, почему Украину "купить" не удастся.
Симоньян, рассуждая о китайском "мирном плане" завершения войны между Россией и Украиной, назвала его "безупречным", но сказала, что "там нет главного". Главное, по мнению пропагандистки, – "с кем остаются русские люди, которые хотят быть в России и на своей земле, и с кем остается эта земля".
Далее она озвучила несколько фейков о снарядах с обедненным ураном и назвала украинцев – жителей оккупированной РФ территорий – "заложниками".
Идею о "покупке" Россией оккупированных территорий Симоньян якобы прочитала в западной прессе (источник она не упомянула). В этом контексте она вспомнила о периоде Руины в XVII века и "Вечном мире", по которому Речь Посполитая признала оккупацию Московским царством Левобережной Украины и Киева, а Правобережная Украина оставалась под контролем Речи Посполитой.
Озвучив еще несколько тезисов, Симоньян заявила, что у нее "идея появилась: есть же наши $300 млрд арестованных активов ЦБ".
Она понимает, что Запад не вернет России эти замороженные активы, но в то же время считает, что их "не могут конфисковать" – будто это "подорвет веру в доллар, инвестиции и в то, что с этими странами можно работать".
"Как это в шахматах называется? Цугцванг. Какая-то непреодолимая ситуация. Я предлагаю выход: они выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально – нам нужны те, кто хочет быть с нами. Нам не нужны чужаки, Львов мне лично не нужен. Зачем нам люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые хотят быть с нами на своей земле, эти деньги отправят Украине, как за них. При этом, чтобы им было не обидно, они это будут называть репарациями, а мы это будем называть покупкой", – добавила пропагандистка.
В Офисе президента ранее подчеркивали, что Украина не будет торговать территориями.
"Сейчас раздаются нарративы: давайте остановимся на время, получим прекращение огня, остановимся там, где мы сейчас. А затем проведем переговоры. Это говорят Россия, ее сателлиты или так называемые посредники, которые пытаются, я не знаю, какую-то свою долю успеха здесь получить. Ответ очень четкий: посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина их будет только освобождать", – говорил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью изданию "Крым.Реалии", вышедшем 20 февраля.
Советник главы ОП Михаил Подоляк 28 марта подчеркивал в Twitter, что Украина консолидирована в намерении вернуть свои территории в границах 1991 года.
"Путей отступления/компромисса нет, потому что мы дома. Есть решительность и память о заплаченной цене. Важно, чтобы в России произошло изменение элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания за агрессию", – писал он.
* консолідована в намірі повернути території в кордонах 1991 року. Шляхів відступу/компромісу немає, бо ми в себе вдома. Є рішучість і пам’ять про заплачену ціну.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2023
Важливо, щоб у Рф відбулася зміна еліти, а в міжнародному праві виник прецедент жорсткого покарання за агресію.
По мнению служащего в ВСУ политолога и журналиста Кирилла Сазонова, высказывание Симоньян – "не шутка".
"Они прощупывают вопрос – можно ли деньгами. Сохранить свое лицо и откупиться от нас. Понятно, что Симоньян притрушенная по мозгам, но сама попытка забавляет. Нет, серьезно? Деньгами? И убитых вернете? И ноги оторванные тоже? Нет, недорогая Симоньян и ее дешевый муж. Свое мы вернем. Все до квадратного метра. А потом будет вопрос цены и компенсаций. И не только деньгами. Военных преступников ждет суд и тюрьма. И это не только [президент РФ Владимир] Путин с [министром обороны Сергеем] Шойгу. Пропагандисты типа тебя, мужа, Соловьева и прочих будут сидеть на скамье подсудимых", – написал он, обращаясь к пропагандистке.
Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на изменение риторики Симоньян.
"Ни про какую денацификацию никто уже даже не вспоминает. Теперь люди, которые орали, что в Киеве сидят наркоманы и нацисты, хотят этим "нацистам" заплатить. Стадия торга", – прокомментировал он.
Симоньян предложила заплатить Украине репарации и выкупить захваченные территории.— Денис Казанський (@den_kazansky) March 29, 2023
Ни про какую денацификацию никто уже даже не вспоминает. Теперь люди, которые орали, что в Киеве сидят наркоманы и нацисты, хотят этим «нацистам» заплатить
Стадия торга pic.twitter.com/6hLlAd3puM
Проживающий в Германии экс-вице-премьер России Альфред Кох тоже обратил на это внимание.
"Это уже совершенно другой разговор. Как это контрастирует с еще недавним фанфаронством! Посмотрим, как они запоют еще через несколько месяцев. Они будут предлагать деньги уже не за захваченные территории, а за спасение собственной шкуры. Но мы и шкуру сдерем и деньги заберем. Потому что наше дело – правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами", – написал он в Facebook.
Историк Александр Желенин в статье для журнала Republic высказал мнение, что заявление Симоньян свидетельствует об осознании Путиным того факта, что войну против Украины он уже не выиграет.
По оценке украинского правительства на начало 2023 года, нанесенный ущерб Украине в результате войны превышает $700 млрд. Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.
В частности, 17 млрд грн, конфискованных у российского "Сбербанка", уже направлены в фонд, из которого правительство Украины планирует выплачивать компенсации украинцам за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье, говорили в "Слуге народа".
Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября 2022 года приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.