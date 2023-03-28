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В РФ скончались трое курсантов военной академии. Перед смертью у них были "признаки эпилептического припадка"

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Умерли курсанты военной академии в Сертолово
Умерли курсанты военной академии в Сертолово
Фото: mil.ru

Трое курсантов военной академии связи имени Буденного (город Сертолово, недалеко от Санкт-Петербурга) умерли 27 марта. Об этом пишут Baza и "Осторожно, новости".

По информации Baza, военнослужащие – Михаил Д., Азамат Г. и Кантемир М. – проходили службу по контракту и были в увольнительной, а вечером 26 марта вернулись на построение.

Около 7.00 на следующий день "им резко стало плохо – пошла пена изо рта, у всех наблюдались признаки эпилептического припадка", пишет паблик.

"Осторожно, новости" отмечает, что помочь курсантам не смогли, они скончались в казарме. 

Обстоятельства смерти курсантов выясняет военное следствие, добавила "Фонтанка"

Контекст:

Как пишет РБК, военная академия связи в Сертолово – одно из старейших подобных военных учебных заведений в РФ. Она ведет очную двухгодичную подготовку и переподготовку офицеров-связистов. В Сертолово расположена ее полевая учебная база.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: смерть, Санкт-Петербург, военные, Фонтанка
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