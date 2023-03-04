В Петербурге появился молодежный клуб "Вагнеренок". В нем учат любить родину и рассказывают про экстрасенсов

Первая встреча "Вагнеренка" – ее заранее нигде не анонсировали – состоялась 29 января. Судя по фото, на ней присутствовали минимум 13 человек.

Корреспондент "Бумаги" посетил встречу "Вагнеренка", состоявшуюся 22 февраля, в годовщину признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР". Всего на мероприятие пришли около 20 человек – школьники и студенты начальных курсов, которым в обмен предложили освобождение от занятий.

Лектором на встрече был спецназовец Виктор Шмарковский. Его представили как заведующего фондом содействия ветеранам спецназа госбезопасности "КУОС-Вымпел" – организации, считающей себя преемницей одного из отделов КГБ СССР. Шмарковский рассказал о методах вербовки и что военные могут прибегать к гипнозу, "но это, вероятно, в крайних случаях".

Участники встречи спросили его о том, как он относится к "экстрасенсам в спецназе". Шмарковский ответил, что сам "излучает дельта-волны", а его мозг "способен выдержать любой удар из-за скопления жидкости в определенных зонах". Себя спецназовец назвал "ребенком первой атомной бомбы".

Своей целевой аудиторией клуб считает молодых людей от 16 до 25 лет, а задачей – "привить молодому поколению любовь к своей Отчизне". Куратором клуба выступает бывший член молодежного парламента Петербурга и студент юридического факультета РАНХиГС Александр Тронин, которого в январе исключили из ЛДПР. После этого представители основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина связались со студентом и предложили ему возглавить "Вагнеренок".