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В Петербурге появился молодежный клуб "Вагнеренок". В нем учат любить родину и рассказывают про экстрасенсов

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Первая встреча "Вагнеренка" состоялась 29 января
Первая встреча "Вагнеренка" состоялась 29 января
Фото: "Вагнеренок" / "ВКонтакте"

На базе "ЧВК Вагнер Центра" в российском Санкт-Петербурге в начале 2023 года заработал молодежный клуб "Вагнеренок". На встречи с детьми приходят депутаты и силовики, а в свободное время участникам предлагают поиграть в симулятор военного беспилотника. Журналисты "Бумаги" побывали на одной из таких встреч и рассказали о ней 2 марта.

Первая встреча "Вагнеренка" – ее заранее нигде не анонсировали – состоялась 29 января. Судя по фото, на ней присутствовали минимум 13 человек.

Корреспондент "Бумаги" посетил встречу "Вагнеренка", состоявшуюся 22 февраля, в годовщину признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР". Всего на мероприятие пришли около 20 человек – школьники и студенты начальных курсов, которым в обмен предложили освобождение от занятий.

Лектором на встрече был спецназовец Виктор Шмарковский. Его представили как заведующего фондом содействия ветеранам спецназа госбезопасности "КУОС-Вымпел" – организации, считающей себя преемницей одного из отделов КГБ СССР. Шмарковский рассказал о методах вербовки и что военные могут прибегать к гипнозу, "но это, вероятно, в крайних случаях".

Участники встречи спросили его о том, как он относится к "экстрасенсам в спецназе". Шмарковский ответил, что сам "излучает дельта-волны", а его мозг "способен выдержать любой удар из-за скопления жидкости в определенных зонах". Себя спецназовец назвал "ребенком первой атомной бомбы". 

Своей целевой аудиторией клуб считает молодых людей от 16 до 25 лет, а задачей – "привить молодому поколению любовь к своей Отчизне". Куратором клуба выступает бывший член молодежного парламента Петербурга и студент юридического факультета РАНХиГС Александр Тронин, которого в январе исключили из ЛДПР. После этого представители основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина связались со студентом и предложили ему возглавить "Вагнеренок".

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом писало издание The Hill.

21 января 2023 года глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали.

The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Санкт-Петербург, ЛДПР, КГБ, молодежь, студенты, школьники, ЧВК Вагнер
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