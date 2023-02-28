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Путин ездит в свои резиденции по секретным железнодорожным веткам на бронепоезде – СМИ

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Бронепоезд Путина неоднократно фотографировали фанаты поездов
Бронепоезд Путина неоднократно фотографировали фанаты поездов
Фото: rutrain.com

Для российского президента Владимира Путина в последние годы по всей России построили несколько секретных железнодорожных веток и станций индивидуального пользования. Об этом говорится в расследовании журналистов "Проекта", опубликованном 28 февраля.

Несколько местных жителей Валдая, где у Путина находится резиденция, заявили журналистам, что российский президент Путин для путешествий на Валдайское озеро в последние годы пользуется индивидуальным бронированным поездом, для чего на подъезде к резиденции построили секретную охраняемую станцию.

Журналисты нашли и сфотографировали эту станцию. Она расположена рядом с деревней Долгие Бороды, ближайшим к резиденции Путина населенным пунктом.

Фото: proekt.media
Фото: proekt.media

Если смотреть на спутниковые снимки этой территории, можно увидеть новый участок автомобильной дороги от станции к путинской резиденции, а также вертолетную площадку. Ответвление от главной железной дороги в районе города Валдай и сама станция были построены в 2019 году. Публично власти объясняли работы "созданием противопожарного разрыва", пишут журналисты.

Фото: proekt.media
Фото: proekt.media

На воротах огороженной и охраняемой станции висит эмблема министерства по чрезвычайным ситуациям. Один из охранников, разговаривая с корреспондентом "Проекта", назвал объект "спецстанцией" и сообщил, что проход туда закрыт. Местные жители уверяют, что, приезжая в Валдай поездом, президент также пользуется вертолетом, чтобы преодолеть отделяющее станцию от резиденции небольшое расстояние.

Как пишут журналисты, чтобы еще более обезопасить валдайский отдых Путина и его домочадцев, в соседней деревне Ящерово на рубеже 2022–2023 годов поставили комплекс ПВО "Панцирь – 1С".

Фото: proekt.media
Фото: proekt.media

Еще один спецвокзал на станции "Москва-Каланчевская" находится в столице России, им пользовались еще лидеры СССР, например Иосиф Сталин и Леонид Брежнев. А в 2001 году на этот вокзал на бронепоезде прибыл тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир.

Этот спецвокзал функционирует до сих пор – окружающий его высокий забор дополнительно укреплен колючей проволокой. В 2017 году прямо к перрону спецвокзала на Каланчевке проложили новую автодорогу для кортежа, отмечают журналисты.

Фото: proekt.media
Фото: proekt.media

"Проект" обнаружил еще несколько секретных станций и веток, которые, предположительно, для Путина построены возле двух других (помимо Валдая) его резиденций – в Сочи и Ново-Огарево.

В Ново-Огарево, согласно спутниковым снимкам, станция появилась в 2015 году – она расположена в 400 метрах от резиденции. Земля под станцией принадлежит ФСО – она была изъята из частной собственности решением тогдашнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. К станции от путинской дачи, как и на Валдае, была построена новая автодорога. Сама станция рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором через каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.

Фото: proekt.media
Фото: proekt.media

Для остановки поезда у сочинской резиденции "Бочаров ручей" в районе 2017 года появилась новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от путей, по которым ходят электрички, высоким забором. Там же есть пассажирская платформа, чтобы сойти с поезда.

Фото: proekt.media
Фото: proekt.media

Журналисты отмечают, что путинский бронепоезд также неоднократно попадал на камеру трейнспоттеров – людей, фотографирующих поезда.

Например, в ноябре 2018 года спецпоезд на железнодорожном перегоне Добывалово – Валдай  впервые попал в объектив фаната поездов. На крыше состава видны несколько антенн спецсвязи. В апреле 2020 года поезд сфотографировали в районе станции "Москва –Товарная" при следовании из Сочи. А в июне – снова в Москве (поезд ехал на Валдай).

Фото: rutrain.com
Фото: rutrain.com

В январе 2021 года трейнспоттер на сайте Художественной фотогалереи железнодорожного транспорта дал такое описание путинского состава:

"Есть на железных дорогах нашей страны поезд-призрак. Его нет ни в расписаниях, ни в системах РЖД; его окна занавешены, на локомотивах нет номеров и опознавательных знаков, несется он как бешеный, и перед ним расступаются все остальные графиковые поезда. На бортах его вагонов красуются эмблемы "Гранд-Сервис Экспресс", на табличках всегда один и тот же маршрут: Евпатория – Санкт-Петербург".

Автор этого поста, когда с ним связался корреспондент "Проекта", подтвердил, что речь шла о спецпоезде Путина, и признался, что после той истории "имел проблемы с ФСО".

Фото: rutrain.com
Фото: rutrain.com

Как рассказал журналистам бывший машинист, работавший на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом, он не раз видел спецпоезд, на нем работают две специальные бригады РЖД, поезд базируется в депо на станции "Москва-Каланчевская", где находится спецвокзал для VIP-персон.

Контекст:

13 февраля проект "Центр "Досье" сообщил, что Путин после полномасштабного нападения РФ на Украину в феврале 2022 года стал активно пользоваться специальным бронепоездом из соображений секретности.

А о существовании специальной железнодорожной сети Путина "Проект" сообщал еще 14 февраля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Иосиф Сталин, СССР, Санкт-Петербург, ФСО, Сочи, Ким Чен Ир, поезда, Леонид Брежнев
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