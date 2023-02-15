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Путин не просто пользуется бронепоездом. Для президента РФ построили секретную железнодорожную сеть – СМИ

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Путин имеет возможность путешествовать между своими резиденциями, используя секретные железнодорожные ветки
Путин имеет возможность путешествовать между своими резиденциями, используя секретные железнодорожные ветки
Фото: EPA

Ко всем основным резиденциям президента России Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом выстроили секретные станции. Об этом 14 февраля в Telegram сообщило издание "Проект".

Речь идет как минимум о трех резиденциях главы Кремля – на Валдае, в подмосковном Ново-Огарево и в Сочи.

Так, осенью 2022 года корреспондент "Проекта" обнаружил на территории Валдайского национального парка охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды – это ближайший населенный пункт к валдайской резиденции Путина.

Трое местных жителей сообщили журналисту, что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены специально для главы государства, а охранник прогнал корреспондента, когда он попытался подойти к забору охраняемой станции.

Согласно спутниковым снимкам, станция и железная дорога для Путина на Валдае были построены в 2019 году. 

Бывший машинист, работавший на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал изданию, что раньше в районе Валдая железнодорожные пути были в ужасном состоянии и часть из них отремонтировали, когда стали строить спецветку. Также он утверждает, что не раз видел здесь спецпоезд президента.

В Ново-Огарево, согласно спутниковым снимкам, которые изучил "Проект", "путинская" станция появилась в 2015 году – она расположена в 400 метрах от резиденции главы государства-террориста.

Станция, судя по размерам, рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором через каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.

Как выяснил "Проект", для остановки спецпоезда у сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей" приблизительно в 2017 году появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от путей, по которым ходят электрички, высоким забором.

13 февраля российский проект "Центр "Досье" сообщил со ссылкой на источник, близкий к администрации Путина, что президент страны-оккупанта в феврале – марте 2022 года стал очень активно пользоваться построенным для него несколько лет назад бронепоездом, особенно чтобы доехать до своей резиденции на Валдае.

Путин, предполагают расследователи, стал чаще пользоваться бронепоездом из соображений секретности и безопасности, так как отследить перемещения по железной дороге в реальном времени гораздо сложнее, чем в случае использования самолета.

По словам бывшего машиниста, с которым поговорил "Проект", бронепоезд Путина базируется в депо на станции Москва-Каланчевская, где находится закрытый вокзал для VIP-персон.

Этот спецвокзал, как убедился корреспондент "Проекта", и сейчас функционирует – окружающий его высокий забор дополнительно укреплен колючей проволокой. В 2017 году прямо к перрону этого VIP-вокзала проложили новую автодорогу для кортежа.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что в окружении Путина мало людей, на которых тот мог бы положиться. "Борьба идет не на жизнь, на смерть. И в этой борьбе Путин может очень просто закончить свое существование. Поэтому он, видимо, изолировался", – подчеркнул Швец.

Теги: Россия, Владимир Путин, Москва, Кремль, железная дорога, ФСО, Сочи, вокзал, резиденции, президент, безопасность
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