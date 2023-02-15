Путин не просто пользуется бронепоездом. Для президента РФ построили секретную железнодорожную сеть – СМИ

Речь идет как минимум о трех резиденциях главы Кремля – на Валдае, в подмосковном Ново-Огарево и в Сочи.

Так, осенью 2022 года корреспондент "Проекта" обнаружил на территории Валдайского национального парка охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды – это ближайший населенный пункт к валдайской резиденции Путина.

Трое местных жителей сообщили журналисту, что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены специально для главы государства, а охранник прогнал корреспондента, когда он попытался подойти к забору охраняемой станции.

Согласно спутниковым снимкам, станция и железная дорога для Путина на Валдае были построены в 2019 году.

Бывший машинист, работавший на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал изданию, что раньше в районе Валдая железнодорожные пути были в ужасном состоянии и часть из них отремонтировали, когда стали строить спецветку. Также он утверждает, что не раз видел здесь спецпоезд президента.

В Ново-Огарево, согласно спутниковым снимкам, которые изучил "Проект", "путинская" станция появилась в 2015 году – она расположена в 400 метрах от резиденции главы государства-террориста.

Станция, судя по размерам, рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором через каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.

Как выяснил "Проект", для остановки спецпоезда у сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей" приблизительно в 2017 году появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от путей, по которым ходят электрички, высоким забором.

13 февраля российский проект "Центр "Досье" сообщил со ссылкой на источник, близкий к администрации Путина, что президент страны-оккупанта в феврале – марте 2022 года стал очень активно пользоваться построенным для него несколько лет назад бронепоездом, особенно чтобы доехать до своей резиденции на Валдае.

Путин, предполагают расследователи, стал чаще пользоваться бронепоездом из соображений секретности и безопасности, так как отследить перемещения по железной дороге в реальном времени гораздо сложнее, чем в случае использования самолета.

По словам бывшего машиниста, с которым поговорил "Проект", бронепоезд Путина базируется в депо на станции Москва-Каланчевская, где находится закрытый вокзал для VIP-персон.

Этот спецвокзал, как убедился корреспондент "Проекта", и сейчас функционирует – окружающий его высокий забор дополнительно укреплен колючей проволокой. В 2017 году прямо к перрону этого VIP-вокзала проложили новую автодорогу для кортежа.