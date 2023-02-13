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В России засекретили закупки, по которым журналисты выяснили, что Путин наблюдается у онколога

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О том, что Путина сопровождает хирург-специалист по раку щитовидной железы, стало известно весной 2022-го
О том, что Путина сопровождает хирург-специалист по раку щитовидной железы, стало известно весной 2022-го
Фото: EPA

С российского сайта госзакупок исчезли контракты Центральной клинической больницы (ЦКБ) с поликлиникой управления делами президента РФ. Благодаря им журналисты ранее выяснили, что президент РФ Владимир Путин наблюдается у онколога, отмечают 13 февраля журналисты "Системы" (проект "Настоящего времени" и "Радио Свобода").

Данные исчезли не ранее сентября 2022 года. Сейчас документы невозможно найти через строку поиска, а при переходе на страницу контракта по прямой ссылке появляется сообщение: "В реестр контрактов было включено изменение информации о контракте, согласно которому информация и документы не должны быть размещены на официальном сайте ЕИС в соответствии с частью 5 статьи 103 закона №44-ФЗ".

Журналисты отмечают, что расходы на обеспечение деятельности президента РФ могут быть засекречены согласно поправкам к закону "О контрактной системе", вступившим в силу в январе 2022 года. При этом решение о том, засекречивать закупки или нет, принимает само учреждение.

С сайта госзакупок исчезли не только закупки ЦКБ. В ноябре 2022 года российские власти засекретили целый ряд госзакупок, в том числе на обеспечение деятельности дипломатических представительств, ФСБ и Службы внешней разведки, а также на подготовку мобилизации.

Контекст:

Центральная клиническая больница оказывает медицинские услуги для первых лиц России. В апреле 2022 года издание "Проект" опубликовало расследование о врачах ЦКБ, которые регулярно сопровождают Путина в поездках по России. Проанализировав данные госзакупок, журналисты выяснили, что чаще всего Путина сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. В разных поездках президента сопровождали от шести до 13 специалистов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, ФСБ, больница, расследование, онкология, больницы
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