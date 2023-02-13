В России засекретили закупки, по которым журналисты выяснили, что Путин наблюдается у онколога

Данные исчезли не ранее сентября 2022 года. Сейчас документы невозможно найти через строку поиска, а при переходе на страницу контракта по прямой ссылке появляется сообщение: "В реестр контрактов было включено изменение информации о контракте, согласно которому информация и документы не должны быть размещены на официальном сайте ЕИС в соответствии с частью 5 статьи 103 закона №44-ФЗ".

Журналисты отмечают, что расходы на обеспечение деятельности президента РФ могут быть засекречены согласно поправкам к закону "О контрактной системе", вступившим в силу в январе 2022 года. При этом решение о том, засекречивать закупки или нет, принимает само учреждение.

С сайта госзакупок исчезли не только закупки ЦКБ. В ноябре 2022 года российские власти засекретили целый ряд госзакупок, в том числе на обеспечение деятельности дипломатических представительств, ФСБ и Службы внешней разведки, а также на подготовку мобилизации.