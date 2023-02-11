Глава МИД Германии: Мы не согласны с тем, что Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, где право сильнейшего важнее международного права

Бербок: Если приходится выбирать между правильным и неправильным, между агрессором и жертвой – то мы на стороне закона и на стороне народа Фото: EPA

"Для меня призыв к прекращению огня, даже если прекращение огня всегда звучит так просто, не означает автоматически мира и тем более мира в свободе. Потому что продиктованное прекращение огня в нынешних условиях, когда часть Украины оккупирована и продолжают летать ракеты и бомбы, – продиктованное прекращение огня не для мира в Украине, а для подчинения Украины. Потому что отсутствие войны не означает автоматически мир в свободе. Продиктованный мир противоположен справедливому миру. Потому что такая концепция мира, продиктованного мира, признает право сильнейшего и, таким образом, также попирает международное право", – заявила глава немецкой дипломатии", – заявила она.

По словам Бербок, "если приходится выбирать между правильным и неправильным, между агрессором и жертвой – то мы на стороне закона и на стороне народа".

"Потому что мы ничего не приемлем ни в Европе, ни где-либо еще в мире, где границы сдвигаются силой и где миллионам людей причиняются невыразимые страдания. Мы не согласны с тем, что [президент РФ Владимир] Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, в которой право сильнейшего важнее международного права. И это был жестокий урок для многих других стран мира", – заявила министр.