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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Германии: Мы не согласны с тем, что Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, где право сильнейшего важнее международного права

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Бербок: Если приходится выбирать между правильным и неправильным, между агрессором и жертвой то мы на стороне закона и на стороне народа
Бербок: Если приходится выбирать между правильным и неправильным, между агрессором и жертвой – то мы на стороне закона и на стороне народа
Фото: EPA

Продиктованное прекращение огня сейчас, когда часть Украины находится под российской оккупацией, не принесет мира в свободе. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 февраля на ежегодной внешнеполитической конференции Фонда Генриха Белля в Берлине, сообщила пресс-служба МИД Германии.

"Для меня призыв к прекращению огня, даже если прекращение огня всегда звучит так просто, не означает автоматически мира и тем более мира в свободе. Потому что продиктованное прекращение огня в нынешних условиях, когда часть Украины оккупирована и продолжают летать ракеты и бомбы, – продиктованное прекращение огня не для мира в Украине, а для подчинения Украины. Потому что отсутствие войны не означает автоматически мир в свободе. Продиктованный мир противоположен справедливому миру. Потому что такая концепция мира, продиктованного мира, признает право сильнейшего и, таким образом, также попирает международное право", – заявила глава немецкой дипломатии", – заявила она.

По словам Бербок, "если приходится выбирать между правильным и неправильным, между агрессором и жертвой – то мы на стороне закона и на стороне народа".

"Потому что мы ничего не приемлем ни в Европе, ни где-либо еще в мире, где границы сдвигаются силой и где миллионам людей причиняются невыразимые страдания. Мы не согласны с тем, что [президент РФ Владимир] Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, в которой право сильнейшего важнее международного права. И это был жестокий урок для многих других стран мира", – заявила министр.

Контекст:

В 2022 году, спустя месяцы после полномасштабного вторжения, Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине "готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом" в Москве. 10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

1 февраля 2023 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия "готова к переговорам" по прекращению войны "без предварительных условий".

6 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в РФ "умоляют" о переговорах с Украиной. При этом он подчеркнул, что условия Украины "достаточно простые" – Россия должна покинуть все украинские территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Германия, Украина, переговоры, война России против Украины, Анналена Бербок
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