Глава МИД Германии: Мы не согласны с тем, что Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, где право сильнейшего важнее международного права

"Для меня призыв к прекращению огня, даже если прекращение огня всегда звучит так просто, не означает автоматически мира и тем более мира в свободе. Потому что продиктованное прекращение огня в нынешних условиях, когда часть Украины оккупирована и продолжают летать ракеты и бомбы, – продиктованное прекращение огня не для мира в Украине, а для подчинения Украины. Потому что отсутствие войны не означает автоматически мир в свободе. Продиктованный мир противоположен справедливому миру. Потому что такая концепция мира, продиктованного мира, признает право сильнейшего и, таким образом, также попирает международное право", – заявила глава немецкой дипломатии", – заявила она.
По словам Бербок, "если приходится выбирать между правильным и неправильным, между агрессором и жертвой – то мы на стороне закона и на стороне народа".
"Потому что мы ничего не приемлем ни в Европе, ни где-либо еще в мире, где границы сдвигаются силой и где миллионам людей причиняются невыразимые страдания. Мы не согласны с тем, что [президент РФ Владимир] Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, в которой право сильнейшего важнее международного права. И это был жестокий урок для многих других стран мира", – заявила министр.
В 2022 году, спустя месяцы после полномасштабного вторжения, Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине "готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом" в Москве. 10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".
1 февраля 2023 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия "готова к переговорам" по прекращению войны "без предварительных условий".
6 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в РФ "умоляют" о переговорах с Украиной. При этом он подчеркнул, что условия Украины "достаточно простые" – Россия должна покинуть все украинские территории.