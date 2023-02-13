Путин после полномасштабного вторжения в Украину пересел на специальный бронепоезд – СМИ

Об этом 13 февраля сообщил проект "Центр "Досье" со ссылкой на источник, близкий к администрации Путина.

Отмечается, что бронепоезд стоимостью примерно 1 млрд российских рублей (около $13,6 млн по курсу Центробанка РФ) был подготовлен для Путина в 2014–2015 годах, ездить постоянно на нем он начал во второй половине 2021-го, а в феврале–марте 2022 года глава Кремля стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы доехать до своей резиденции на Валдае.

Использование поезда Путиным продиктовано соображениями секретности, указывают журналисты проекта. В частности, в отличии от самолетов президента, передвижения пассажирских поездов невозможно отследить в режиме онлайн с помощью сервисов.

Внешне бронированный спецпоезд для Путина почти не отличим от других составов РЖД, но на крышах ряда вагонов есть закрыты кожухами радиоантенны спецсвязи. Указывается, что состав имеет самый высокий приоритет: расписание поездов корректируют под главу Кремля.

По информации журналистов "Центр "Досье", компания, которая владеет бронепоездом, принадлежала племяннику российского бизнесмена, основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука – близкого друга Путина, имеющего на него наибольшее влияние.