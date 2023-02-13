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Путин после полномасштабного вторжения в Украину пересел на специальный бронепоезд – СМИ

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Использование поезда Путиным продиктовано соображениями секретности, указывает СМИ
Использование поезда Путиным продиктовано соображениями секретности, указывает СМИ
Фото: kremlin.ru (иллюстративное)

Президент России Владимир Путин после полномасштабного нападения РФ на Украину в феврале 2022 года стал активно пользоваться специальным бронепоездом из соображений секретности.

Об этом 13 февраля сообщил проект "Центр "Досье" со ссылкой на источник, близкий к администрации Путина.

Отмечается, что бронепоезд стоимостью примерно 1 млрд российских рублей (около $13,6 млн по курсу Центробанка РФ) был подготовлен для Путина в 2014–2015 годах, ездить постоянно на нем он начал во второй половине 2021-го, а в феврале–марте 2022 года глава Кремля стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы доехать до своей резиденции на Валдае.

Использование поезда Путиным продиктовано соображениями секретности, указывают журналисты проекта. В частности, в отличии от самолетов президента, передвижения пассажирских поездов невозможно отследить в режиме онлайн с помощью сервисов.

Внешне бронированный спецпоезд для Путина почти не отличим от других составов РЖД, но на крышах ряда вагонов есть закрыты кожухами радиоантенны спецсвязи. Указывается, что состав имеет самый высокий приоритет: расписание поездов корректируют под главу Кремля.

По информации журналистов "Центр "Досье", компания, которая владеет бронепоездом, принадлежала племяннику российского бизнесмена, основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука – близкого друга Путина, имеющего на него наибольшее влияние.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что в окружении Путина мало людей, на которых тот мог бы положиться. "Борьба идет не на жизнь, на смерть. И в этой борьбе Путин может очень просто закончить свое существование. Поэтому он, видимо, изолировался", – подчеркнул Швец.

Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Кремль, РЖД, поезда, журналисты, война России против Украины, президент, Юрий Ковальчук, бизнесмен
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