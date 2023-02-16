В России обнаружили мертвой топ-чиновницу из минобороны РФ, отвечающую за финансы – СМИ

Тело начальницы финансового управления было обнаружено утром 15 февраля под окнами дома, где она жила. На общем балконе на 16-м этаже полиция РФ нашла ее документы и личные вещи.

Как пишут СМИ, в качестве основной версии гибели 58-летней Янкной следствие рассматривает самоубийство. Официально Следственный комитет РФ пока не комментировал случившееся.

В пресс-службе ЗВО подтвердили изданиям, что погибшая была их сотрудницей, но отказались от дальнейших комментариев.

До того, как поступить на работу в Минобороны РФ, Марина Янкина работала в Федеральной налоговой службе России, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, пишет "Фонтанка".