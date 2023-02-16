В России обнаружили мертвой топ-чиновницу из минобороны РФ, отвечающую за финансы – СМИ

Тело начальницы финансового управления было обнаружено утром 15 февраля под окнами дома, где она жила. На общем балконе на 16-м этаже полиция РФ нашла ее документы и личные вещи.
Как пишут СМИ, в качестве основной версии гибели 58-летней Янкной следствие рассматривает самоубийство. Официально Следственный комитет РФ пока не комментировал случившееся.
В пресс-службе ЗВО подтвердили изданиям, что погибшая была их сотрудницей, но отказались от дальнейших комментариев.
До того, как поступить на работу в Минобороны РФ, Марина Янкина работала в Федеральной налоговой службе России, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, пишет "Фонтанка".
С начала 2022 года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".
18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.
21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.
В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".
4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.
В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.
1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.