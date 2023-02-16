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В России обнаружили мертвой топ-чиновницу из минобороны РФ, отвечающую за финансы – СМИ

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Янкина была главным финансистом Западного военного округа РФ
Янкина была главным финансистом Западного военного округа РФ
Фото: kasparov.ru

Начальницу управления финансового обеспечения минобороны РФ по Западному военному округу (ЗВО) Марину Янкину нашли мертвой под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге. Об этом 16 февраля сообщают издания "Фонтанка" и "Коммерсант Санкт-Петербург".

Тело начальницы финансового управления было обнаружено утром 15 февраля под окнами дома, где она жила. На общем балконе на 16-м этаже полиция РФ нашла ее документы и личные вещи.

Как пишут СМИ, в качестве основной версии гибели 58-летней Янкной следствие рассматривает самоубийство. Официально Следственный комитет РФ пока не комментировал случившееся.

В пресс-службе ЗВО подтвердили изданиям, что погибшая была их сотрудницей, но отказались от дальнейших комментариев.

До того, как поступить на работу в Минобороны РФ, Марина Янкина работала в Федеральной налоговой службе России, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, пишет "Фонтанка".

Контекст:

С начала 2022 года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".

18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.

21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.

В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".

4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.

В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.

1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.

Теги: Россия, смерть, полиция, Санкт-Петербург, министерство обороны РФ, следствие, самоубийство, армия РФ, Следственный комитет РФ, минобороны РФ, финансы
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