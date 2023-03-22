Умер бывший глава российского ЦИК Чуров, при котором произошла "рокировка" Медведева и Путина

Чуров умер на 71-м году жизни. Недавно он перенес обширный инфаркт Фото: duma.gov.ru / wikipedia.org

По данным издания, чуть больше недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта.

Российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram со ссылкой на источник в окружении Чурова подтвердило его смерть, уточнив, что экс-председатель ЦИК РФ умер в больнице.

По данным издания "Новая газета. Европа", Чуров в начале 1990-х перешел из депутатов Ленсовета в комитет по внешним связям администрации Петербурга. Там он работал с 1991-го по 2003 год, в том числе пять лет – под руководством Владимира Путина.

В 2003 году Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР. В 2007 году он по квоте от партии Владимира Жириновского (с которой он впоследствии рассорился) попал в ЦИК, где был избран председателем. В марте 2011 года его переизбрали на второй срок. Через пять лет, в 2016 году, он уступил этот пост Элле Памфиловой, которая перешла в ЦИК с должности уполномоченного по правам человека РФ.

При Чурове в 2008 году президентом России стал Дмитрий Медведев, а в 2012 году на этот пост снова был избран Путин. В российских политических кругах эта схема по "обнулению" президентских сроков Путина получила название "рокировка" или "рокировочка".

"Радио Свобода" пишет, что во время работы Чурова российский ЦИК регулярно обвиняли в потворстве массовым фальсификациям на выборах всех уровней, его отставка была одним из основных требований массовых митингов оппозиции в Москве после выборов в Госдуму в 2011–2012 годах.

В 2011 году Чуров стал персонажем мемов о "волшебнике" и "явке в 146%" после выборов в Госдуму РФ.

"Волшебником" главу ЦИК в декабре 2011 года, после подведения итогов голосования на выборах в Госдуму, назвал тогдашний президент РФ Медведев. "Вы же волшебник почти, вас так некоторые лидеры партий называют", – сказал он. "Я только учусь", – ответил Чуров, процитировав советский фильм.

Скриншот: Агния Огонек / YouTube

Ранее на думских выборах в 2011 году телеканал "Россия 24" показал в эфире предварительные результаты голосования из ЦИК по Ростовской области, где явка избирателей якобы составила 146,47%.

Этот случай дал жизнь популярному мему, олицетворявшему "честность" российской избирательной системы. В 2014-м Чуров называл этот казус "спланированной провокацией из-за рубежа", но в 2016-м в интервью "Коммерсанту" признал, что имел место технический сбой.

Российское пропагандистское издание ForPost напоминает, что Чуров был председателем российского ЦИК в момент, когда Россия организовала незаконный псевдореферендум 2014 года в украинских Крыму и Севастополе, под предлогом которого "присоединила" полуостров. Тогда Чуров похвалил крымских и севастопольских "коллег" и поздравил их с "успешно проведенным референдумом в короткие сроки".

Позже Чуров заявлял, что решение США о непризнании "выборов" в Крыму "шокирует" его и в ответ России необходимо рассмотреть вопрос о легитимности выборов в некоторых штатах этой страны, например, в Техасе.