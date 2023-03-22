ГОРДОН
 
 
МИР

Умер бывший глава российского ЦИК Чуров, при котором произошла "рокировка" Медведева и Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чуров умер на 71-м году жизни. Недавно он перенес обширный инфаркт
Чуров умер на 71-м году жизни. Недавно он перенес обширный инфаркт
Фото: duma.gov.ru / wikipedia.org

Спустя пять дней после своего 70-летнего юбилея скончался бывший председатель российского Центризбиркома Владимир Чуров. Об этом российскому изданию "Ведомости" сообщил 22 марта бывший зампредседателя ЦИК, а сейчас депутат Госдумы Леонид Ивлев.

По данным издания, чуть больше недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта.

Российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram со ссылкой на источник в окружении Чурова подтвердило его смерть, уточнив, что экс-председатель ЦИК РФ умер в больнице.

По данным издания "Новая газета. Европа", Чуров в начале 1990-х перешел из депутатов Ленсовета в комитет по внешним связям администрации Петербурга. Там он работал с 1991-го по 2003 год, в том числе пять лет – под руководством Владимира Путина.

В 2003 году Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР. В 2007 году он по квоте от партии Владимира Жириновского (с которой он впоследствии рассорился) попал в ЦИК, где был избран председателем. В марте 2011 года его переизбрали на второй срок. Через пять лет, в 2016 году, он уступил этот пост Элле Памфиловой, которая перешла в ЦИК с должности уполномоченного по правам человека РФ.

При Чурове в 2008 году президентом России стал Дмитрий Медведев, а в 2012 году на этот пост снова был избран Путин. В российских политических кругах эта схема по "обнулению" президентских сроков Путина получила название "рокировка" или "рокировочка".

"Радио Свобода" пишет, что во время работы Чурова российский ЦИК регулярно обвиняли в потворстве массовым фальсификациям на выборах всех уровней, его отставка была одним из основных требований массовых митингов оппозиции в Москве после выборов в Госдуму в 2011–2012 годах.

В 2011 году Чуров стал персонажем мемов о "волшебнике" и "явке в 146%" после выборов в Госдуму РФ.

"Волшебником" главу ЦИК в декабре 2011 года, после подведения итогов голосования на выборах в Госдуму, назвал тогдашний президент РФ Медведев. "Вы же волшебник почти, вас так некоторые лидеры партий называют", – сказал он. "Я только учусь", – ответил Чуров, процитировав советский фильм.

churov_screen
Скриншот: Агния Огонек / YouTube

Ранее на думских выборах в 2011 году телеканал "Россия 24" показал в эфире предварительные результаты голосования из ЦИК по Ростовской области, где явка избирателей якобы составила 146,47%.

Этот случай дал жизнь популярному мему, олицетворявшему "честность" российской избирательной системы. В 2014-м Чуров называл этот казус "спланированной провокацией из-за рубежа", но в 2016-м в интервью "Коммерсанту" признал, что имел место технический сбой.

Российское пропагандистское издание ForPost напоминает, что Чуров был председателем российского ЦИК в момент, когда Россия организовала незаконный псевдореферендум 2014 года в украинских Крыму и Севастополе, под предлогом которого "присоединила" полуостров. Тогда Чуров похвалил крымских и севастопольских "коллег" и поздравил их с "успешно проведенным референдумом в короткие сроки".

Позже Чуров заявлял, что решение США о непризнании "выборов" в Крыму "шокирует" его и в ответ России необходимо рассмотреть вопрос о легитимности выборов в некоторых штатах этой страны, например, в Техасе.

Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой РФ, в 2018-м – переизбран на новый срок.

Медведев в 2012-м не стал участвовать в президентских выборах, получил должность главы российского правительства и занимал ее до 2020 года. Отказ Медведева от попытки пойти на второй президентский срок разочаровал российский либеральный электорат, который видел в нем альтернативу Путину и считал, что РФ сможет пойти по более демократическому пути..

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, выборы, ЦИК, Москва, Кремль, ЛДПР, Госдума, некролог, российская пропаганда, фальсификации, мем, ЦИК РФ, мемы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
Галина ГРИШИНА
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
Галина ГРИШИНА
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Галина ГРИШИНА
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галина ГРИШИНА
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Галина ГРИШИНА
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (125204)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (123275)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (117407)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (99243)
5
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (91973)
6
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (81082)
7
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (40453)
8
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (39932)
 
 
 
 