Умер легендарный игрок сборной Франции, бомбардир-рекордсмен чемпионатов мира

Фонтен скончался в возрасте 89 лет Фото: EPA

Всего за сборную Франции Фонтен провел 21 матч, в которых забил 30 голов.

Форварду принадлежит рекорд по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира – 13 голов в шести матчах в 1958 году. На этом турнире сборная Франции завоевала бронзовые медали.

Фонтен начал свою карьеру в марокканском клубе "Касабланка", за который играл в период с 1950-го по 1953 год. Затем он защищал цвета французских клубов "Ницца" и "Реймс".

За карьеру в качестве игрока Фонтен четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды побеждал в Кубке страны, становился финалистом Кубка европейских чемпионов (турнир – предшественник Лиги чемпионов).

После окончания игровой карьеры он тренировал ПСЖ, "Тулузу" и сборную Марокко. В 2013 году Фонтен стал офицером ордена Почетного легиона.