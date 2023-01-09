В России умер разработчик ракет "Калибр"

Камнев, разрабатывавший семейство российских ракет "Калибр", дожил до 85 лет Фото: kremlin.ru

Причина смерти Камнева не называется.

Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Он закончил Московский авиационный институт и начинал работать на машиностроительном заводе имени Калинина. В 1964 году перешел в конструкторское бюро "Новатор", которое сейчас входит в концерн "Алмаз-Антей".

В "Новаторе" Камнев стал генеральным директором и генеральным конструктором. Одна из наиболее известных разработок этого КБ – ракеты семейства "Калибр".

По данным РБК, в апреле 2017 года Камнева назначили научным руководителем "Алмаз-Антея" и одновременно избрали председателем совета директоров "Новатора".

24 декабря 2022 года российская компания "Адмиралтейские верфи", построившая для ЧФ РФ серию дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", объявила о "трагической" смерти своего гендиректора Александра Бузакова.

Спустя четыре дня, 28 декабря, стало известно о смерти бывшего гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Владимира Нестерова, который руководил проектом создания российской ракеты-носителя "Ангара".