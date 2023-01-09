В России умер разработчик ракет "Калибр"

Причина смерти Камнева не называется.
Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Он закончил Московский авиационный институт и начинал работать на машиностроительном заводе имени Калинина. В 1964 году перешел в конструкторское бюро "Новатор", которое сейчас входит в концерн "Алмаз-Антей".
В "Новаторе" Камнев стал генеральным директором и генеральным конструктором. Одна из наиболее известных разработок этого КБ – ракеты семейства "Калибр".
По данным РБК, в апреле 2017 года Камнева назначили научным руководителем "Алмаз-Антея" и одновременно избрали председателем совета директоров "Новатора".
24 декабря 2022 года российская компания "Адмиралтейские верфи", построившая для ЧФ РФ серию дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", объявила о "трагической" смерти своего гендиректора Александра Бузакова.
Спустя четыре дня, 28 декабря, стало известно о смерти бывшего гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Владимира Нестерова, который руководил проектом создания российской ракеты-носителя "Ангара".
С начала года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов и топ-чиновников при подозрительных обстоятельствах. В частности, в январе в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".
В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".
В июле в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.
В сентябре председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным РЕН ТВ, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.
В декабре в Индии нашли мертвым одного из самых богатых депутатов РФ Павла Антова. По предварительной версии, он выпал из окна гостиницы, полиция не исключает самоубийство.