В РФ начинается, пауки поедают друг друга в банке. А нам свое делать – Офис президента Украины

"В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. РФ ожидают необратимые процессы и "Смута 2.0". А нам свое делать", – написал он.
У Рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Рф чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023
О каком именно "внутреннем терроризме" пишет Подоляк, он не уточнил. В комментариях под твитом обсуждают взрыв, который произошел 2 апреля в российском Санкт-Петербурге. Его жертвой стал пропагандист и боевик "ЛНР" Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).
Татарский – уроженец Макеевки Донецкой области (родился в 1982 году). Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе. 30 сентября 2022 года он был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины, и рассказывал о желании "нагинать всю Европу".
Татарский внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.