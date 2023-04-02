В РФ начинается, пауки поедают друг друга в банке. А нам свое делать – Офис президента Украины

"В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. РФ ожидают необратимые процессы и "Смута 2.0". А нам свое делать", – написал он.

У Рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Рф чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023

О каком именно "внутреннем терроризме" пишет Подоляк, он не уточнил. В комментариях под твитом обсуждают взрыв, который произошел 2 апреля в российском Санкт-Петербурге. Его жертвой стал пропагандист и боевик "ЛНР" Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).