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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Массовая истерика в России, Китай готовится к войне, арест Паши Мерседеса, отключение YouTube. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

  • 12 шагов деоккупации Крыма, анонсированные секретарем СНБО Алексеем Даниловым;
  • взрывы в Мелитополе;
  • ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры и домашний арест митрополита Павла;
  • начало главенства страны-агрессора России в Совете Безопасности ООН;
  • страх российских пропагандистов, которые опасаются проигрыша их страны в войне, развязанной в Украине;
  • отключение в России YouTube и многое другое.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Украина, ООН, война, СНБО, Киево-Печерская лавра, Мелитополь, российская пропаганда, трансляция, журналисты, война России против Украины, безопасность
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