Ларина: Для Венедиктова закрытие "Эха Москвы" было ударом. Мне кажется, он был уверен, что его голову не снимут, а они сняли. Не знаю, почему: или что Гордон был в эфире, или что Портников, или еще кто-то

Российские власти закрыли "Эхо Москвы" в марте 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины. Радиостанция была ликвидирована после получения предписания Генпрокуратуры РФ, где утверждалось, что она якобы распространяет ложные сведения о войне в Украине. "Эхо Москвы" вещало 32 года.

"Я скажу так: оно пережило свою смерть. Оно должно было умереть. Вы это сами знаете. Вы часто выступали у нас на "Эхе" в различных программах, в "Особом мнении"... Мы эту смерть пережили давно. Мы должны были умереть гораздо раньше. И только усилиями и возможностями одного-единственного человека – Алексея Венедиктова – мы еще какое-то время жили, но это было уже не то "Эхо". Хотя я старалась, скажу вам честно", – сказала Ларина.

Журналистка подчеркнула, что у нее нет никаких претензий к Венедиктову как к главному редактору. Она утверждает, что он ни разу за все годы сотрудничества не сделал ей замечания по содержанию эфиров и не давал указания, кого можно, а кого нельзя приглашать.

Гордон сказал, что он не завидует Венедиктову и считает его "глубоко несчастным человеком".

"В глубине души, я думаю, он либерал, существовавший много лет на "газпромовские" деньги, и проявлял чудеса эквилибристики (по данным "Русской службы BBC", "Газпром-Медиа" принадлежало 66% акций радиостанции. – "ГОРДОН"). Когда деньги дают проклятые кремлевцы, ты вроде говоришь им, что делаешь для них, – а может, и делаешь для них – и в то же время ты их бьешь..." – отметил журналист.

При этом он подчеркнул, что очень расстроен позицией Венедиктова после начала большой войны.

"Он себя никак не показал, никак не проявил и не заявил гражданскую позицию. Что позволяет мне сделать вывод, что он все-таки с ними, он все-таки их человек. Он остался в Москве. Но это его выбор. Я никогда ничей выбор принципиально не осуждаю. Каждый выбирает себе то, что считает нужным. Но некролог, я думаю, он себе испортил", – сказал Гордон.

Ларина ответила, что не согласна с мнением, что Венедиктов "не заявил свою позицию".

"Мне кажется, что он совершенно не поддерживает эту войну и говорит о том... Не знаю, говорил ли он слово "преступление", но [точно] говорил, что это трагическая ошибка, что это неправильно, что "я это не поддерживаю". Это было. Но я не хочу быть в этом смысле его адвокатом. Он человек опытный и не нуждается в моей защите. Он сам себя защитит. И вы сами это прекрасно видите, как он сам себя защищает, какой он упертый. У него нет заднего хода. Не бывает у Венедиктова заднего хода. Он все равно будет упорствовать, в том числе и в своих заблуждениях. Это так. Но повторю: для меня важно, что он против войны. Это точно", – сказала журналистка.

Она напомнила, что Венедиктов остается в Москве, поэтому призвала все сказанное "делить на 25".

"Я говорила это в своих эфирах и у вас повторю: я не понимаю и не представляю, что такое журналистика в нынешней России. Что такое "я говорю, что думаю, находясь в Москве"? Это, безусловно, либо лукавство, либо некий самоуговор. Я сам себя уговариваю, что я свободен. Но это же не так. И прекрасно все понимают, что если ты находишься в Москве, в России, ты обязан подчиняться преступным законам, которые они принимают и принимают. А это значит, что ты не можешь говорить правду. Ты все равно пытаешься крутиться, пытаешься говорить каким-нибудь эзоповым языком. Но это не может быть настоящей правдой", – сказала журналистка.

Гордон отреагировал, что в таком случае лучше вообще молчать, и добавил, что ему было стыдно слушать ряд заявлений Венедиктова.

"Лучше молчать. Это мое мнение", – сказал журналист.

Ларина ответила, что, "пожалуй, согласится", но обратила внимание на последнюю перед закрытием неделю вещания "Эха Москвы".

"К чести Венедиктова надо напомнить, что в последнюю неделю, когда работала радиостанция "Эхо Москвы", уже во время войны, вторжения, он не изменил сетку вообще. Он не отказался ни от одного подозрительного гостя, в том числе и от вас. Вы на этой неделе войны уже выступали на "Эхе Москвы". И [российский оппозиционер Михаил] Ходорковский выступал, и [украинский публицист Виталий] Портников выступал. Я думаю, что это поступок. Он прекрасно понимал, чем это может закончиться. Хотя я свидетельствую: для него это был удар. Он был все-таки, как мне кажется, уверен, что они его голову не снимут. А они сняли, сказали "все". Уж не знаю, по какой конкретной причине: по причине того, что Гордон был в эфире, или Портников, или еще кто-то, – но было понятно, что все. И это случилось в одночасье, одномоментно", – сказала Ларина.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube