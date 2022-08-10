Венедиктов заявил, что удар РФ по Кременчугу не был военным преступлением. В Украине ответили

Венедиктов, говоря об ударе по Кременчугу, заявил, что "там не злобный майор дал команду" Скриншот: Forbes / YouTube

Интервью Венедиктова вышло 20 июля, но СМИ и соцсети обратили внимание на его заявление только сейчас.

Бывший главред "Эха Москвы", которое было закрыто после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассуждал о своем будущем и медиапроектах, где он участвует.

"Условно говоря, попадание российской ракеты в Кременчуг. Надо же, прежде чем всем со всех сторон говорить всякие глупости, посмотреть на эту ракету, которая в конце 60-х была создана. В формальных ее характеристиках видно, что она может отклоняться от цели на 600 метров. Дальше уже все понятно. Но вот про это кто-нибудь скажет?! На полкилометра она может от цели налево, направо ходить. Это не высокоточное оружие! И тогда люди, которые про кошмар в Кременчуге читают, они хотя бы понимают, что там не злобный майор дал команду "обязательно в гражданский [объект]", – заявил он. Так Венедиктов проиллюстрировал свои слова о необходимости предоставлять аудитории "разностороннюю информацию".

Интервьюер возразил ведущему, подчеркнув, что люди все равно гибнут (он назвал их "случайными" жертвами).

"Да, люди гибнут, но все-таки разница: одно дело, когда во время [войны] ты неточно попал. Другое дело, когда ты хотел попасть в детский садик, школу [...] Это разные жертвы. Есть же умысел, который делает тебя преступником. Преступника делает умысел", – отреагировал Венедиктов.

Он сказал, что "для военного преступления нужен умысел", но не объяснил, почему решил, что ракеты по Кременчугу россияне запускали без умысла.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 8 августа отреагировал на слова Венедиктова, использовав для определения журналиста сленговое слово.

"Shyster/shiester шайстер (сленг) – тот, кто действует неэтично, бессовестно, особенно в юридической практике, в политике. Первое книжное использование в 1843 году, когда мошенники в Нью-Йорке выдавали себя за адвокатов. Так и здесь – мол, как попал в ТРЦ без умысла, то и не преступник, но послушайте сами", – написал дипломат в Twitter, опубликовав фрагмент интервью Венедиктова.