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Венедиктов заявил, что удар РФ по Кременчугу не был военным преступлением. В Украине ответили

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Венедиктов, говоря об ударе по Кременчугу, заявил, что "там не злобный майор дал команду"
Венедиктов, говоря об ударе по Кременчугу, заявил, что "там не злобный майор дал команду"
Скриншот: Forbes / YouTube

Российский журналист, бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью Forbes оправдал российский ракетный удар по Кременчугу Полтавской области: по его мнению, это не было военным преступлением.

Интервью Венедиктова вышло 20 июля, но СМИ и соцсети обратили внимание на его заявление только сейчас. 

Бывший главред "Эха Москвы", которое было закрыто после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассуждал о своем будущем и медиапроектах, где он участвует. 

"Условно говоря, попадание российской ракеты в Кременчуг. Надо же, прежде чем всем со всех сторон говорить всякие глупости, посмотреть на эту ракету, которая в конце 60-х была создана. В формальных ее характеристиках видно, что она может отклоняться от цели на 600 метров. Дальше уже все понятно. Но вот про это кто-нибудь скажет?! На полкилометра она может от цели налево, направо ходить. Это не высокоточное оружие! И тогда люди, которые про кошмар в Кременчуге читают, они хотя бы понимают, что там не злобный майор дал команду "обязательно в гражданский [объект]", – заявил он. Так Венедиктов проиллюстрировал свои слова о необходимости предоставлять аудитории "разностороннюю информацию". 

Интервьюер возразил ведущему, подчеркнув, что люди все равно гибнут (он назвал их "случайными" жертвами).  

"Да, люди гибнут, но все-таки разница: одно дело, когда во время [войны] ты неточно попал. Другое дело, когда ты хотел попасть в детский садик, школу [...] Это разные жертвы. Есть же умысел, который делает тебя преступником. Преступника делает умысел", – отреагировал Венедиктов.

Он сказал, что "для военного преступления нужен умысел", но не объяснил, почему решил, что ракеты по Кременчугу россияне запускали без умысла. 

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 8 августа отреагировал на слова Венедиктова, использовав для определения журналиста сленговое слово.  

"Shyster/shiester шайстер (сленг) – тот, кто действует неэтично, бессовестно, особенно в юридической практике, в политике. Первое книжное использование в 1843 году, когда мошенники в Нью-Йорке выдавали себя за адвокатов. Так и здесь – мол, как попал в ТРЦ без умысла, то и не преступник, но послушайте сами", – написал дипломат в Twitter, опубликовав фрагмент интервью Венедиктова. 

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.

Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня говорил, что после удара "десятки людей числятся пропавшими без вести". На тот момент было известно о 18 погибших и более 50 раненых. 8 июля в полиции сообщили, что правоохранители идентифицировали 20 погибших в результате удара по ТРЦ. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Кременчуг, российская пропаганда, Алексей Венедиктов, Эхо Москвы, Сергей Кислица, война России против Украины
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