Венедиктов заявил, что удар РФ по Кременчугу не был военным преступлением. В Украине ответили

Интервью Венедиктова вышло 20 июля, но СМИ и соцсети обратили внимание на его заявление только сейчас.
Бывший главред "Эха Москвы", которое было закрыто после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассуждал о своем будущем и медиапроектах, где он участвует.
"Условно говоря, попадание российской ракеты в Кременчуг. Надо же, прежде чем всем со всех сторон говорить всякие глупости, посмотреть на эту ракету, которая в конце 60-х была создана. В формальных ее характеристиках видно, что она может отклоняться от цели на 600 метров. Дальше уже все понятно. Но вот про это кто-нибудь скажет?! На полкилометра она может от цели налево, направо ходить. Это не высокоточное оружие! И тогда люди, которые про кошмар в Кременчуге читают, они хотя бы понимают, что там не злобный майор дал команду "обязательно в гражданский [объект]", – заявил он. Так Венедиктов проиллюстрировал свои слова о необходимости предоставлять аудитории "разностороннюю информацию".
Интервьюер возразил ведущему, подчеркнув, что люди все равно гибнут (он назвал их "случайными" жертвами).
"Да, люди гибнут, но все-таки разница: одно дело, когда во время [войны] ты неточно попал. Другое дело, когда ты хотел попасть в детский садик, школу [...] Это разные жертвы. Есть же умысел, который делает тебя преступником. Преступника делает умысел", – отреагировал Венедиктов.
Он сказал, что "для военного преступления нужен умысел", но не объяснил, почему решил, что ракеты по Кременчугу россияне запускали без умысла.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 8 августа отреагировал на слова Венедиктова, использовав для определения журналиста сленговое слово.
"Shyster/shiester шайстер (сленг) – тот, кто действует неэтично, бессовестно, особенно в юридической практике, в политике. Первое книжное использование в 1843 году, когда мошенники в Нью-Йорке выдавали себя за адвокатов. Так и здесь – мол, как попал в ТРЦ без умысла, то и не преступник, но послушайте сами", – написал дипломат в Twitter, опубликовав фрагмент интервью Венедиктова.
Shyster/shiester шайстер (сленг) той хто діє неетично, безсовісно, особливо в юридичній практиці, у політиці. Перше книжне використання 1843 коли шахраї в Нью-Йорку видавали себе за адвокатів. Так і тут - мовляв як влучив в ТРЦ без умислу то й не злочинець, але послухайте самі pic.twitter.com/NXdI9MJ0K3— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) August 8, 2022
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.
Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня говорил, что после удара "десятки людей числятся пропавшими без вести". На тот момент было известно о 18 погибших и более 50 раненых. 8 июля в полиции сообщили, что правоохранители идентифицировали 20 погибших в результате удара по ТРЦ. Еще один человек числится пропавшим без вести.
Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.