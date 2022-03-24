Российскому журналисту Венедиктову под дверь квартиры подбросили голову свиньи в парике

Венедиктов: Они решили запугать меня и мою семью? Фото: svoboda.org

Об этом он сам сообщил в Telegram.

"Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?" – прокомментировал журналист.

Также Венедиктов показал, что на дверь квартиры приклеили наклейку с гербом Украины и антисемитской надписью Judensau ("еврейская свинья").

По информации журналиста, "антисемитскую выходку" у его квартиры совершил мужчина в форме службы доставки еды Delivery Club (он опубликовал снимок с камеры видеонаблюдения). Венедиктову в этой фирме сказали, что такая форма устарела, а рюкзаки не выдают уже два года.

"Никаких заказов в нашем доме не делалось, говорят они", – отметил Венедиктов.

Речь идет о квартире журналиста в Москве, уточняет "Радио Свобода".