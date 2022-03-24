Российскому журналисту Венедиктову под дверь квартиры подбросили голову свиньи в парике

Об этом он сам сообщил в Telegram.
"Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?" – прокомментировал журналист.
Также Венедиктов показал, что на дверь квартиры приклеили наклейку с гербом Украины и антисемитской надписью Judensau ("еврейская свинья").
По информации журналиста, "антисемитскую выходку" у его квартиры совершил мужчина в форме службы доставки еды Delivery Club (он опубликовал снимок с камеры видеонаблюдения). Венедиктову в этой фирме сказали, что такая форма устарела, а рюкзаки не выдают уже два года.
"Никаких заказов в нашем доме не делалось, говорят они", – отметил Венедиктов.
Речь идет о квартире журналиста в Москве, уточняет "Радио Свобода".
"Эхо Москвы" отключили от эфира 1 марта. Сайт радиостанции тоже заблокирован Роскомназдором. Это было сделано по требованию Генпрокуратуры РФ, там заявили, что редакция публикует ложные сведения о действиях российской армии в Украине – "Эхо Москвы" называло войну войной.
По информации российского проекта "Агентство", не менее 150 журналистов покинули РФ после начала войны в Украине.