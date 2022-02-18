Венедиктов: Путин – из партии не вояк, а торгашей

"Мы начинаем эскалировать – все флаги в гости к нам. Никто не хочет войны в центре Европы. Это же инструментарий", – пояснил журналист.

По мнению Венедиктова, полномасштабная война против Украины – "совсем крайний вариант" для Путина.

"Его дело – шугануть и получить от этого профит. Я всегда говорю (ему это не нравится, я знаю), что Путин – не из партии вояк, а из партии торгашей. Ему нужно что-то разменять на что-то. То есть обмен эскалации. "А что я с этого буду иметь? Мы соберемся пятеркой (речь идет о странах – постоянных членах Совбеза ООН – РФ, Великобритании, Китае, США и Франции. – "ГОРДОН")? Ну, давайте так. Подпишем соглашение о непоставке Украине оружия? Давайте поговорим. Подпишем соглашение какое-нибудь, что мы ракеты в Европе не ставим? Давайте поговорим. Ну вот доход, вот профит", – заявил журналист.

Эскалация, по мнению Венедиктова, – это инструмент для Путина.

"И самое главное, самое страшное, что я вам скажу, – война на территории Украины – это инструмент для разговора с великими", – добавил он.

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