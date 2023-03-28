Бульвар Шоубиз
 
28 марта, 2023
 
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"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Захарова в рамках кремлевской пропаганды исказила смысл стихотворения Высоцкого
Захарова в рамках кремлевской пропаганды исказила смысл стихотворения Высоцкого
Скриншот: Эмпатия Манучи / YouTube

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 25 марта разместил ролик, в котором представитель МИД РФ Мария Захарова расплакалась в эфире одной из российских программ, воспевая оккупантов.

"Захарова напилась, плачет и бредит", – написал Гордон.

В ролике Захарова рассказала о видениях, которые приходят к ней в рабочее время.

"Прихожу на работу, у меня стоят сзади за спиной и живые, и мертвые. Я просто их чувствую. И они спрашивают: "Вы там, где вы принимаете решения, где вы работаете, реализуете их, вы каждый день делаете все так, как надо, – искренне, честно, до конца, от себя, вы землю толкаете или вы сели расслабились и считаете, что все ничего?" – сказала она.

Ролик является эпизодом из программы "Эмпатия Манучи", опубликованной на одноименном YouTube-канале. Захарова в финале прочитала стихотворение советского поэта Владимира Высоцкого "Мы вращаем Землю". Стихи Высоцкий посвятил участникам Второй мировой войны. Захарова в рамках кремлевской пропаганды исказила контекст, заявив, что поэзия эта касается и современной РФ, и стала воспевать российских оккупантов. Далее последовал текст о ее видениях.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, война, Владимир Высоцкий, война России против Украины, Мария Захарова, стихи
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