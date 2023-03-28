"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях

"Захарова напилась, плачет и бредит", – написал Гордон.

В ролике Захарова рассказала о видениях, которые приходят к ней в рабочее время.

"Прихожу на работу, у меня стоят сзади за спиной и живые, и мертвые. Я просто их чувствую. И они спрашивают: "Вы там, где вы принимаете решения, где вы работаете, реализуете их, вы каждый день делаете все так, как надо, – искренне, честно, до конца, от себя, вы землю толкаете или вы сели расслабились и считаете, что все ничего?" – сказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Ролик является эпизодом из программы "Эмпатия Манучи", опубликованной на одноименном YouTube-канале. Захарова в финале прочитала стихотворение советского поэта Владимира Высоцкого "Мы вращаем Землю". Стихи Высоцкий посвятил участникам Второй мировой войны. Захарова в рамках кремлевской пропаганды исказила контекст, заявив, что поэзия эта касается и современной РФ, и стала воспевать российских оккупантов. Далее последовал текст о ее видениях.