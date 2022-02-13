Если снять с Захаровой всю одежду, которая произведена на Западе, она останется без трусов – Пионтковский

Ведущий предположил, что требование Кремля обезоружить Украину было озвучено не президентом РФ Владимиром Путиным, а спикером МИД РФ Марией Захаровой, потому что "когда Путин не знает, что сказать, это озвучивает Маша Захарова".

"Я бы выставил встречное предложение: вывести из Маши Захаровой всю одежду, которая произведена на Западе. Тогда она останется без трусов и может продолжать свою дипломатическую деятельность уже в таком виде, обнаженном", – сказал Пионтковский.

По сути требований РФ он отметил, что это ультиматум такого же плана, как поставленный замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым: "Собирайте манатки, убирайтесь отсюда".

"Это новый стиль российской дипломатии. Они преследуют какую-то другую цель, оправдать некие дальнейшие действия России. Но к этой тактике, по-моему, вы уже привыкли", – сказал политолог.