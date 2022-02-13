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ПОЛИТИКА

Если снять с Захаровой всю одежду, которая произведена на Западе, она останется без трусов – Пионтковский

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Пионтковский об ультиматумах РФ: Это новый стиль российской дипломатии
Пионтковский об ультиматумах РФ: Это новый стиль российской дипломатии
Фото: Андрей Пионтковский / Facebook

Проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский ответил на требования России вывести из Украины предоставленное партнерами оружие "встречным предложением". Речь об этом шла в эфире телеканала "Еспресо" 12 февраля.

Ведущий предположил, что требование Кремля обезоружить Украину было озвучено не президентом РФ Владимиром Путиным, а спикером МИД РФ Марией Захаровой, потому что "когда Путин не знает, что сказать, это озвучивает Маша Захарова".

"Я бы выставил встречное предложение: вывести из Маши Захаровой всю одежду, которая произведена на Западе. Тогда она останется без трусов и может продолжать свою дипломатическую деятельность уже в таком виде, обнаженном", – сказал Пионтковский.

По сути требований РФ он отметил, что это ультиматум такого же плана, как поставленный замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым: "Собирайте манатки, убирайтесь отсюда".

"Это новый стиль российской дипломатии. Они преследуют какую-то другую цель, оправдать некие дальнейшие действия России. Но к этой тактике, по-моему, вы уже привыкли", – сказал политолог.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР и убрать войска Альянса из всех стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Теги: оружие, вооружение, военная помощь, Андрей Пионтковский, ультиматум, российская агрессия, Мария Захарова, дипломаты, МИД РФ
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