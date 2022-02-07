Украину не возьмут вообще ни в какое приличное образование – кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"? – МИД РФ

"В очередном сочинении развиваются известные психоделические фобии западных СМИ о "российской агрессии против Украины". Однако время идет – Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", – написала Захарова.

По словам спикера МИД РФ, Украина является сферой влияния Евросоюза, однако ЕС не спешит предоставлять ей членство.

"Мы, собственно, и не сомневались, что он не является беспристрастной стороной в украинском конфликте. Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом. Правда, в "еэсовский" клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование – кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"?" – заявила Захарова.

Она привела цифры экономических потерь Украины за последний период, озвученные президентом Владимиром Зеленским во время встречи с иностранными СМИ, а помощь ЕС охарактеризовала как "долговое бремя".

По словам Захаровой, "интересы украинцев Запад волнуют меньше всего".

Постоянные переговоры Украины с союзниками по поводу нового вторжения России и привлечения мирового сообщества к решению этой проблемы Захарова назвала "играми патриотов" и "антироссийской истерией".