Украину не возьмут вообще ни в какое приличное образование – кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"? – МИД РФ

"В очередном сочинении развиваются известные психоделические фобии западных СМИ о "российской агрессии против Украины". Однако время идет – Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", – написала Захарова.
По словам спикера МИД РФ, Украина является сферой влияния Евросоюза, однако ЕС не спешит предоставлять ей членство.
"Мы, собственно, и не сомневались, что он не является беспристрастной стороной в украинском конфликте. Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом. Правда, в "еэсовский" клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование – кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"?" – заявила Захарова.
Она привела цифры экономических потерь Украины за последний период, озвученные президентом Владимиром Зеленским во время встречи с иностранными СМИ, а помощь ЕС охарактеризовала как "долговое бремя".
По словам Захаровой, "интересы украинцев Запад волнуют меньше всего".
Постоянные переговоры Украины с союзниками по поводу нового вторжения России и привлечения мирового сообщества к решению этой проблемы Захарова назвала "играми патриотов" и "антироссийской истерией".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.