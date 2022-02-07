ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украину не возьмут вообще ни в какое приличное образование – кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"? – МИД РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Захаровой, Украина является сферой влияния Евросоюза
По словам Захаровой, Украина является сферой влияния Евросоюза
Фото: ЕРА

США и Великобритания сами придумали российскую угрозу и сами собрались на борьбу с ней, чтобы потом объявить о своей победе. Об этом 7 февраля написала в Telegram спикер МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение в блоге высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"В очередном сочинении развиваются известные психоделические фобии западных СМИ о "российской агрессии против Украины". Однако время идет – Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", – написала Захарова.

По словам спикера МИД РФ, Украина является сферой влияния Евросоюза, однако ЕС не спешит предоставлять ей членство.

ы, собственно, и не сомневались, что он не является беспристрастной стороной в украинском конфликте. Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом. Правда, в "еэсовский" клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование – кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"?" – заявила Захарова.

Она привела цифры экономических потерь Украины за последний период, озвученные президентом Владимиром Зеленским во время встречи с иностранными СМИ, а помощь ЕС охарактеризовала как "долговое бремя".

По словам Захаровой, "интересы украинцев Запад волнуют меньше всего".

Постоянные переговоры Украины с союзниками по поводу нового вторжения России и привлечения мирового сообщества к решению этой проблемы Захарова назвала "играми патриотов" и "антироссийской истерией".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, США, Украина, экономика, МИД России, вторжение, Мария Захарова, Евросоюз, спикер, МИД РФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Классный у тебя мужик!" Никитюк показала фигуру в купальнике на фото с коллегой
"Классный у тебя мужик!" Никитюк показала фигуру в купальнике на фото с коллегой
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате
  Участники нацотбора Kalush Orchestra презентовали конкурсную песню. Аудио
  Участники нацотбора Kalush Orchestra презентовали конкурсную песню. Аудио
"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте
"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке (102942)
2
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (89660)
3
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (37890)
4
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (35510)
5
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (35501)
6
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (29844)
7
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (25441)
8
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (16669)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS