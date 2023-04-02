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02 апреля, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Калныньш: Стал ли я беднее, прекратив ездить в Россию? Нет, есть другой мир. Я жду, когда откроется Украина

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Калныньш осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину
Калныньш осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину
Фото: kalninshfanpage / Instagram

Латвийский актер Ивар Калныньш в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону признался, что его отказ сниматься в государстве-террористе РФ после полномасштабного российского вторжения в Украину не отразился на его благосостоянии.

"Прекратив ездить в Россию, прекратив там сниматься, вы стали беднее?" – спросил у актера журналист.

"Нет. Есть и другой мир. Я жду, когда откроется Украина, – заявил Калныньш. – Потому что столько друзей у меня... Я 20 лет сотрудничаю с полтавской продюсерской группой. Это на какое-то время закрылось, но и остальной мир есть. Европа, Америка". 

Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, ХерсонЧитайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Калныньш родился в 1948 году в Риге. Окончил театральный факультет Латвийской музыкальной академии имени Язепса Витолса.

В 1972–2000 годах работал актером рижского театра "Дайлес". Снимался во многих латвийских и советских фильмах и сериалах, в том числе в "ТАСС уполномочен заявить", "Зимняя вишня", "Не стреляйте в белых лебедей", после распада СССР его приглашали в российские проекты.

Параллельно с актерской работой записал несколько музыкальных альбомов.

В 1990-е годы был депутатом Сейма Латвии, работал в комиссии по культуре. 

Калныньш внесен в базу сайта "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма в 2015 году вместе с московским театром.

Артист осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Ивар Калныньш, деньги, актер, война России против Украины
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