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02 апреля, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Калныньш: Ну, я не считаю себя певцом. Я просто балуюсь иногда, особенно в последнее время
Калныньш: Ну, я не считаю себя певцом. Я просто балуюсь иногда, особенно в последнее время
Фото: kalninshfanpage / Instagram

Латвийский актер Ивар Калныньш во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Этот фрагмент 1 апреля опубликован в Telegram-канале Гордона.

"Я видел несколько раз, как вы пели в Киеве на сцене Дворца "Украина". У вас прекрасный голос разговорный, но когда вы поете – это что-то волшебное. Хочу попросить вас экспромтом хоть куплетик чего-нибудь спеть, чтобы порадовать женщин, которые смотрят эту программу с особой радостью", – обратился в конце интервью к артисту Гордон. 

"Ну, я не считаю себя певцом. Я просто балуюсь иногда, особенно в последнее время. Потому что я другим не мог придумать заниматься. Я собираю старенькие мелодии, фиксирую… Я могу одну постараться... Вспомню ли?" – отреагировал Калныньш, после чего исполнил куплет на украинском языке.

Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, ХерсонЧитайте полную версию интервью

Дмитрий ГОРДОН
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Теги: Дмитрий Гордон, кино, Ивар Калныньш, интервью, песня
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