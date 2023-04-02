Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео

Калныньш: Ну, я не считаю себя певцом. Я просто балуюсь иногда, особенно в последнее время Фото: kalninshfanpage / Instagram

"Я видел несколько раз, как вы пели в Киеве на сцене Дворца "Украина". У вас прекрасный голос разговорный, но когда вы поете – это что-то волшебное. Хочу попросить вас экспромтом хоть куплетик чего-нибудь спеть, чтобы порадовать женщин, которые смотрят эту программу с особой радостью", – обратился в конце интервью к артисту Гордон.

"Ну, я не считаю себя певцом. Я просто балуюсь иногда, особенно в последнее время. Потому что я другим не мог придумать заниматься. Я собираю старенькие мелодии, фиксирую… Я могу одну постараться... Вспомню ли?" – отреагировал Калныньш, после чего исполнил куплет на украинском языке.

Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон. Читайте полную версию интервью