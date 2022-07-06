Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2022
 
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Калныньш о РФ: Это страна с проблемами. Так загадить весь мир своим враньем...

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Калныньш о России: Я знаю эту страну лучше, чем руководитель этой страны, потому что я объездил все
Калныньш о России: Я знаю эту страну лучше, чем руководитель этой страны, потому что я объездил все
Скриншот: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook

Латвийский актер Ивар Калныньш в комментарии "Радио Свобода" отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, допускает ли он, что страна-агрессор РФ может оккупировать Украину. Запись интервью с артистом опубликована 6 июля на странице проекта в Facebook.

"Изменился ли ваш взгляд на Россию и россиян после 24 февраля?" – сперва спросил у актера журналист.

"У меня друзья там. Я знаю эту страну лучше, чем руководитель этой страны, потому что я объездил все, – сказал актер. – Это страна с проблемами". 

На вопрос журналиста, допускает ли он, что российско-украинская война может закончиться в пользу РФ, актер ответил отрицательно.

"Я думаю, такого не будет. Так загадить весь мир своим враньем..." – сказал Калныньш, добавив, что правду о войне ему рассказывают его друзья из Украины. 

Актер подчеркнул, что его шокировала реакция друзей, которые поддержали полномасштабное вторжение РФ в Украину. При этом Калныньш признался, что после победы Украины над российскими оккупантами готов будет снова сниматься в РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/1935216833341247/

Контекст:

Калныньш – советский и латвийский актер театра и кино, родился в 1948 году в Риге. Наиболее известен ролями в фильмах "Театр", "Сильва", "Зимняя вишня".

Теги: Ивар Калныньш, война России против Украины
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