Калныньш о РФ: Это страна с проблемами. Так загадить весь мир своим враньем...

Калныньш о России: Я знаю эту страну лучше, чем руководитель этой страны, потому что я объездил все Скриншот: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook

"Изменился ли ваш взгляд на Россию и россиян после 24 февраля?" – сперва спросил у актера журналист.

"У меня друзья там. Я знаю эту страну лучше, чем руководитель этой страны, потому что я объездил все, – сказал актер. – Это страна с проблемами".

На вопрос журналиста, допускает ли он, что российско-украинская война может закончиться в пользу РФ, актер ответил отрицательно.

"Я думаю, такого не будет. Так загадить весь мир своим враньем..." – сказал Калныньш, добавив, что правду о войне ему рассказывают его друзья из Украины.

Актер подчеркнул, что его шокировала реакция друзей, которые поддержали полномасштабное вторжение РФ в Украину. При этом Калныньш признался, что после победы Украины над российскими оккупантами готов будет снова сниматься в РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)