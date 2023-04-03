Калныньш: Весь советский период мою Латвию хаяли и до сих пор хают. Россиянам говорят, что у нас какие-то фашисты, использование родного языка называют нацизмом. Ужас какой-то!

"Нет, ни в коем случае. Почему? Потому что это было жестоким. Весь советский период мою маленькую родину хаяли. И даже после 91-го до сих пор хают. Настраивают российскую публику против нас, что у нас маршируют фашисты все время... Никто тут не марширует. Даже наши национальные праздники, когда раз в четыре года выходят люди в национальных одеждах и поют народные песни, танцуют народные танцы, преподносят как проявление фашизма. То, что ты говоришь на своем родном языке, – это какой-то [якобы] нацизм", – сказал он.

Актер подчеркнул, что "это с нацизмом никак не связано".

"Эта странная [советская] цензура, которая убирала и джазовую музыку, и фольклор. И если даже были какие-то народные песни, то заставляли писать слово "трактор" или "колхоз", как будто естественно случилось, что эти слова появились в народных песнях. Поэтому я абсолютно по этому времени не скорблю", – объяснил Калныньш.

Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube